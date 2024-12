1. Piparkūku glazūra. Sanāks pietiekami, lai salīmētu un izrotātu vienu nelielu piparkūku mājiņu vai izgreznotu pāris pannu piparkūku.

2. Būs nepieciešami 40 g olas baltuma (no 1 lielas olas), 250 g pūdercukura un 1 tējk citrona sulas.

3. Liec miksera traukā olas baltumu un pūdercukuru. Kul, līdz izveidojas gludena masa, tad pievieno citrona sulu un sakul vēlreiz. Citrona sulu vari pievienot vairāk vai mazāk- tas atkarīgs no tā, kādiem mērķiem glazūru izmantosi.

4. Glazūru vari iekrāsot ar dažādiem dabīgiem produktiem vai veikalā nopērkamajām pārtikas krāsām. Ar biešu sulu iegūsi rozā toni, ar burkānu sulu- viegli oranžu, ar svaigu spinātu sulu- zaļu, ar kurkumas saknes sulu- dzeltenu. Vari izmantot arī kaltētas kurkumas pulveri, bet sula būs efektīvāka.

5. Glazūru sadali pa mazām bļodiņām vai krūzītēm un iejauc vēlamās krāsas. Ja izmantosi pārtikas krāsas, dod priekšroku želejveida krāsvielām- tās mazāk ietekmēs glazūras konsistenci.

6. Glazēšanai visērtāk izmantot konditorejas maisiņus. Ja tādu nav, vari sarullēt tūtiņu no cepamā papīra vai izmantot pietiekami biezu, parastu plastmasas maisiņu.