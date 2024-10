Pārsteidzošais mikrošķiedras spēks: kā viena lupatiņa var padarīt tavu māju mirdzošu

Mikrošķiedras lupatiņu mazgā ar rokām vai veļas mašīnā, taču atsevišķi no citas veļas. To var mazgāt aukstā vai karstā ūdenī, lai tiktu vaļā no smakām, var izmantot veļas pulveri, bet ne veļas mīkstinātāju vai balinātāju. Lai gan mikrošķiedras drāniņu var mazgāt karstā ūdenī un žāvēt uz radiatoriem, tomēr ar karstiem priekšmetiem un virsmām jādarbojas uzmanīgi – lai, tīrot karstu plīti, nesakustu. Jutīgāki cilvēki teic, ka lupatiņa nav patīkama taustei. Ja arī tev tā ir, uzpošot māju, velc rokās gumijas cimdus!