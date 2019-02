Gan jau arī tu pazīsti kādu cilvēku, kas jūt vajadzību mazgāt pirkstus pēc katra rokasspiediena, kārto drēbju skapi tikai un vienīgi pēc konkrētas sistēmas… Tiesa, noteikt robežu, kur beidzas vēlme pēc tīrības un sākas patoloģiska tieksme, nebūt nav tik vienkārši. Tomēr speciālisti ir apkopojuši vairākus kritērijus, kas liecina par iespējamu tīrības māniju.

Šāds cilvēks:

■ vienmēr sīki un smalki ievēro vienu un to pašu tīrīšanas un mazgāšanas rituālu;

■ pats ļoti cieš savas uzvedības un rīcības dēļ;

■ viņam ir paniskas bailes no baktērijām un netīrumiem;

■ ikdienā domā galvenokārt par tīrīšanu un mazgāšanu;

■ ārkārtīgi daudz laika un enerģijas velta dzīvokļa un lietu tīrīšanai;

■ viņam pašam šāda rīcība bieži vien liekas bezjēdzīga, bet viņš nespēj to mainīt.

Tātad, ja cilvēks vairs neļauj ienākt mājās ciemiņiem tikai tāpēc, ka viņi varētu ienest līdzi netīrumus, ja viņš izvairās iet uz teātri vai pat lielveikalu tikai tāpēc, ka baidās no baktērijām, ja viņš pats sevi mazgā līdz nelabumam un turklāt cenšas to visu uzspiest arī pārējiem ģimenes locekļiem, tad ir visai nopietns iemesls domāt par māniju.

Foto: Shutterstock

Kas to izraisa?

Precīzas atbildes nav. Tiek uzskatīts, ka iemesli nereti var būt saistīti ar nepilnvērtīgu seksuālo dzīvi; tie var sakņoties bērnības pieredzē un pārdzīvotajās stresa situācijās: vecāki, piemēram, bijuši pedantiski tīrības mīļotāji un to pašu visu laiku prasījuši arī no bērna. Arī smagas krīzes, piemēram, laulības šķiršana, pārlieku liela slodze darbā var nopietni ietekmēt un radīt cilvēkā vēlmi nodrošināties pret jebkurām briesmām. Kārtību un drošību, kas pietrūkst apkārtējā pasaulē, šie cilvēki mēģina radīt paši, veidodami noteiktus rituālus. Piemēram, tie, kurus māc bailes inficēties ar kādām baktērijām, mēģina sev radīt drošības sajūtu, nepārtraukti mazgājoties.

Ieteikumi, kas var palīdzēt

■ Ja izvairies sniegt cilvēkam roku vai baidies pieskarties konkrētiem priekšmetiem, tomēr mēģini apzināti izdarīt šīs it kā nepatīkamās darbības un izturēt nepatīkamās sajūtas. Mēģini arī turpmāk neizvairīties no šādām situācijām, jo tikai tā varēsi pārliecināties, ka tās neapdraud tavu dzīvību.

■ Ja paziņas vai kolēģi izsakās, ka esi ķerta uz tīrību, ieklausies viņu teiktajā un pārbaudi savu uzvedību. Mēģini pretoties iekšējai sajūtai, ka pēc sasveicināšanās tūlīt jānomazgā vai jānoslauka rokas. Mēģini šo laika sprīdi līdz nākamajai roku mazgāšanai aizvien pagarināt.

■ Ja tevi tracina jebkurš uz grīdas nokritis gruzītis, tajā brīdī, kad to ieraugi, centies iedomāties kaut ko pavisam citu, patīkamu, piemēram, kādu epizodi no brīnišķīga ceļojuma, saules atspīdumu ezerā, garšīgu saldējumu utt. Patīkama uzmanības novēršana no šķietamiem netīrumiem palēnām samazinās to vērtību, un nevērtīgām lietām parasti uzmanību nepievērš.

Saistītās ziņas Tīrīšanas laiks klāt! Vīriešu tolerance pret netīrību ir augstāka nekā sievietēm Lai stiprinātu imunitāti, bērniem vajag vairāk netīrības un mikrobu, vēstī pētījums Sargies no apsēstības ar tīrību - pārāk sterilas mājas padara cilvēkus depresīvus