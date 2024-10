Ķirbis tavā virtuvē - kā uzglabāt un gatavot šo rudens superproduktu

Ja ķirbja ir vairāk nekā nepieciešams, sagatavojiet to nākamajām maltītēm. Svaigu ķirbi var sagriezt gabalos un uzglabāt ledusskapī pāris nedēļas, bet, lai tas kalpotu vēl ilgāk, uzglabājiet to saldētavā. No ķirbja var pagatavot biezeni, ko iespējams izmantot gan zīdaiņu ēdienam, gan kā piedevu sautējumiem, krēmzupām, kūkām un pankūkām.