Dabas vērotājs prognozē, cik ilgi vēl saglabāsies siltums un kad sagaidīsim pirmo sniegu

“Septembra otrajā pusē, it īpaši ap Rudenājiem (21. septembris), laikapstākļos iezīmēsies rudens vaibsti. Būs vairāk dienu ar īslaicīgiem nokrišņiem un vēsāku laiku. Temperatūra no plus 13 līdz plus 18 grādiem. Šajā laikā dažās pilnmēness naktīs termometra stabiņš var pietuvoties nulles grādu atzīmei. Vēlāk, laikā pirms Miķeļiem (29. septembris), vairāk dienu ar mākoņiem, nereti īslaicīgs lietus un temperatūra plus 15, plus 20 grādi,” prognozē Bukšs. Septembra izskaņā varētu kļūt vēsāks, kad temperatūra dienas laikā nepaaugstinātos virs plus 15, plus 18 grādiem. Dažviet iespējamas nakts salnas un nelieli nokrišņi. Līdzīgi laikapstākļi turpināsies arī vēlāk, oktobra pirmajā pusē, laikā līdz Vecajam Miķelim (12. oktobris). Tālāk, oktobra otrajā pusē, sagaidīsim arī pirmos sniega graudus un sniegpārslas, teic Bukšs.