100 Labi padomi recepte: biskvītkūka ar zemenēm

Anglosakši to sauc vienkārši – Victoria sponge – un ik pa brīdim liek uz labas dzīvošanas žurnālu vākiem. Vienkārša, ar izteiktas viduvējības garšu, no ikdienišķiem produktiem, taču ar smalkiem radurakstiem un pārsteidzoši iekārojama no skata.