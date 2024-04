Vai aprīļa sniegs būs samazinājis ērču skaitu? Eksperts norāda, kā vislabāk no tām izvairīties

Ja ērce tomēr piesūkusies, galvenais ir to nesaspiest – kad ērce piesūcas, brūcītē nonāk vīrusi no ērces siekalu dziedzeriem, taču, ja ērci saspiež, brūcītē nonāk baktērijas arī no tās zarnu trakta un inficēšanās risks krietni pieaug.