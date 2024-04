Vai zināji, kāda veida vizbulītes pavasarī var redzēt Latvijas dabā? Skaidro eksperte

Pēc zilajām vizbulītēm Hepatica nobilis mežā plaukst baltais vizbulis Anemone nemorosa un dzeltenais vizbulis Anemone ranunculoides. AS “Latvijas valsts meži” (LVM) vides eksperte Vija Kreile norāda - lai gan mežā ziedošos vizbuļus to ziedu krāsas dēļ var pamanīt jau no krietna attāluma, tomēr vērts būt vērīgiem un atklāt vēl citas atšķirības.