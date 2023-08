Shutterstock

Ko veselības labā dara visparastākās kumelītes?

Latvijā kumelītes ir viens no atpazīstamākajiem un populārākajiem ārstniecības augiem, jo zināmas no senatnes ar to plašo pielietojumu dažādu veselības sūdzību mazināšanai, lietojot iekšķīgi un ārīgi gan bērniem, gan pieaugušajiem. Par to, kādas ārstnieciskās īpašības piemīt kumelītēm un kā tās izmantot, stāsta BENU Aptiekas klīniskā farmaceite Ilze Priedniece.