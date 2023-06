Nepalaid garām izdevīgu cenu jeb kādus produktus pirkt vairāk, kad tie maksā mazāk?

Svarīgi! Pirms pērc ilgi uzglabājamos produktus, pārliecinies, vai to derīguma termiņš nebeidzas jau pēc pāris dienām.

* Pākšaugi, graudaugi un makaroni ir tie produkti, kurus droši vari pirkt vairumā, ja pamani labu cenu vai izdevīgu piedāvājumu, jo tiem ir samērā ilgs uzglabāšanas termiņš. Tomēr arī šie produkti ir jāuzglabā pareizi, lai nesabojātos vēl pirms termiņa beigām. Pārnesot mājās no veikala, pārber vai pārliec katra iepakojuma saturu cieši noslēdzamā stikla traukā. Traukam piestiprini klāt zīmīti ar derīguma termiņu un noliec tumšā vietā. Ja šos produktus uzglabāsi oriģinālajā iepakojumā – polietilēna vai papīra pakās un tūtās –, nepasargāsi tos no kukaiņiem, kas tajos var ieperināties, piemēram, no pārtikas kodēm, kas bez grūtībām var izgrauzt caurumus iepakojumos un sabojāt visus tavus iekrājumus.

* Ja Maxima veikalā ieraugi labu piedāvājumu konserviem, pērc droši, jo tos ne tikai var ilgi uzglabāt, bet arī daudzveidīgi izmantot. Piemēram, augļus savā sulā vai kompotus vari gan lietot dažādos saldajos, gan likt kūkās, gan pasniegt ar putukrējumu, kad ierodas negaidīti viesi. Savukārt no zivju konserviem iespējams pagatavot gardas sviestmaizes, salātus vai pat izvārīt zupu. Arī gaļas un dārzeņu konserviem ir ļoti plašs izmantojums. Turklāt konservu uzglabāšanai nav nepieciešama īpaša vieta – galvenais, lai tie neatrodas tiešos saules staros.

* Ja esi liels ziemas krājumu, marinējumu un dažādu konservējumu gatavotājs un pamani, ka sālim un/vai cukuram ir atlaides, vari iegādāt tos vairāk nekā ikdienā parasti pērc. Tiesa, atceries, ka tie jāuzglabā piemērotos apstākļos – sausā un tumšā vietā, kur gaisa temperatūra ir ap + 20 grādiem vai nedaudz zemāka.

* Kad pamani kādu īpašo piedāvājumu vai atlaides, izmanto iespēju iegādāties sviestu un sieru. Sviestu ledusskapī var uzglabāt aptuveni mēnesi, bet saldētavā pat 6 mēnešus. Arī sieru ir iespējams sagriezt mazākos gabaliņos vai sarīvēt un sasaldēt. Neaizmirsti pie visiem produktiem piestiprināt norādi, līdz kuram datumam tie ir jāizlieto.

* Ja ledusskapī ir gana daudz brīvas vietas un, esot veikalā, pamani olas par īpaši labu cenu, pērc, jo ledusskapī tās drīkst uzglabāt pat 2 mēnešus. Istabas temperatūrā gan uzglabāšanas termiņš ir uz pusi mazāks – 1 mēnesis, un tieši tāds termiņš ir norādīts arī uz iepakojuma.

* Liekot groziņā iecienītākās garšvielas, atceries, ka neattaisītu iepakojumu piemērotos apstākļos var uzglabāt gadu vai pat ilgāk! Tāpēc, kad redzi labu piedāvājumu, vari paņemt ne tikai vienu, bet vairākus garšvielu iepakojumus un veidus. Uzglabājot parūpējies par to, lai tās nepievilktos ar mitrumu, tāpēc turi sausā un tumšā vietā. Nepareizi uzglabātas garšvielas ne tikai saķep, bet arī zaudē sev raksturīgo aromātu un garšu, turklāt iegūs netīkamu piegaršu.

* Lai arī istabas temperatūrā svaigām zivīm ir pavisam īss uzglabāšanas termiņš, tās var atbilstoši sagatavot un sasaldēt, lai pēc tam daudzveidīgi izmantotu. No galvas, astes, asakām ar gaļu uzreiz izvāri buljonu, ko pēc atdzišanas sasaldē, vai arī liec saldētavā nepagatavotas buljona sastāvdaļas un vāri to, kad nepieciešams. Zivs fileju sagriez mazākos gabalos vai arī samal un sasaldē.

* Pievērs uzmanību dažāda veida gaļai. Ja ir vieta saldētavā un pamani Maxima veikalā piedāvājumu, kas ietaupīs tavus līdzekļus, izmanto to un nopērc vairāk, nekā ģimene varēs apēst vienās pusdienās vai vakariņās. Saldētu gaļu iespējams uzglabāt ilgstoši, kā arī tā ir laba sastāvdaļa dažādām lietošanai iepriekš sagatavotām maltītēm. Piemēram, maltu gaļu izmanto, gatavojot kāpostu tīteņus, pelmeņus, picas, sacepumus, frikadeles, – visu to pēc tam atbilstoši iesaiņo un sasaldē. Starp citu, frikadeles vispirms vari izvārīt un pēc tam sasaldēt. Buljonu, kur vārīji frikadeles, neizlej, bet arī sasaldē – tas būs lielisks pamats zupai. Pirms sasaldēšanas jēlo gaļu sagriez iecerētajai receptei paredzētos gabalos – šķēlēs, gabaliņos vai strēmelītēs, vari arī izklapēt, ja plāno cept karbonādes.

* Dārzeņi un ogas. Maxima veikalos bieži vien īpaši labas cenas ir Latvijā audzētiem dārzeņiem, jo īpaši sezonas laikā. Tiesa, pirkt uzreiz vairākus kilogramus tos atļaujas tikai tie, kam ir glabāšanai piemērota vieta, jo nepareizi turēti tie ātri savīst. Tomēr ir daži knifiņi, kas ļauj dārzeņus uzglabāt ilgāk. Piemēram, dažādus sakņaugus vari ievietot kastē, kurā iebērtas nedaudz valgas smiltis; ja šāds uzglabāšanas veids nešķiet piemērots, rīkojies tradicionālāk – nomizo, sarīvē vai sagriez un saliec pa porcijām saldētavā. Izņem, kad nepieciešams, un pievieno ēdienam gatavošanas procesā. Saldēt vari arī kāpostveidīgos dārzeņus. Saldētā veidā labi ilgstoši var uzglabāt arī ogas un dārzeņus. Ja vēlies ietaupīt vietu, ogas pirms ievietošanas saldētavā sablendē, bet augļus sagriez mazākos gabaliņos. Nevar nepieminēt iespēju dārzeņus, ogas un augļus uzglabāt konservētā veidā – vāri ievārījumus, kompotus, piepildi burkas ar mērcēm, zupu sagatavēm, salātiem, tomātiem savā sulā un marinētiem gurķīšiem!

