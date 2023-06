Eiropas saulpurene, kuras burvība slēpjas saules dzeltenajā ziedā. Kas jāzina par tās audzēšanu?

Saulpurene zied maijā un jūnijā, un tās burvība slēpjas apaļajā, saules dzeltenajā ziedā, kas gandrīz nekad pilnībā neatveras, – ziedlapas pašķiras tikai tik daudz, lai apputeksnētāji tiek zieda iekšpusē.

Līdz ziediem jāgaida

Lai audzētu saulpureni no pašievāktām sēklām, jārēķinās, ka tām nepieciešama stratifikācija jeb aukstuma periods. Tāpēc uzreiz pēc ievākšanas vari sēt ieplānotajā dobē. Pavasarī sēklas sāks dīgt – tad jaunos dzinumus izretini, atstājot tikai pašus spēcīgākos. Ielāgo, ka dzinumi jāsargā no tiešiem saules stariem, lai neapdeg, un regulāri jālaista, lai saknes neiekalst. Pirmajā augšanas gadā saulpurene izdzīs tikai zaļojošu lapu rozeti, ziedi veidosies vien nākamajā gadā, bet no sēklām sētās puķes var uzziedēt vēl pēc gada. Pirmajā ziedēšanas gadā stādam visbiežāk ir tikai viens ziedkāts un viens zieds, bet ar katru gadu cers ir arvien lielāks un dzelteno ziedu vairāk.

Foto: Shutterstock

Kas jāzina par saulpureni?

Saulpurenei patīk augt atklātā, nedaudz noēnotā vietā, tomēr, ja saules gaismas būs par maz vai par daudz, ziedi būs nevis koši dzelteni, bet tikai blāvi dzeltenīgi. Piemērotā apgaismojumā ilgāk varēsi priecāties arī par ziedēšanu.

Šim augam ir patīk pH neitrāla, auglīga un viegla augsne ar labu drenāžu. Saulpurenei nepatīk, ja ap saknēm stagnē ūdens, tomēr mitrums tai patīk, tāpēc regulāri laisti un augsni mulčē.

Stādus liec zemē aptuveni 30 cm attālumā vienu no otra. Tādam pašam attālumam jābūt arī no blakus augošajiem augiem. Pirms stādīšanas izvēlies vietu, kur saulpurenes nepārstādītas varēs augt gadiem ilgi, jo kustināšana tām ļoti nepatīk. Pareizi kopts saulpureņu cers bagātīgi ziedēt un labi augts pat 10 gadus.

Augu parasti pavairo, dalot aptuveni 5 gadus vecu krūmu. To dari vai nu aprīlī pirms ziedēšanas, vai pēc ziedēšanas – līdz septembra sākumam, bet ne biežāk kā reizi piecos gados.

Lai saulpurenes skaistāk un ilgāk ziedētu, nogriez visus pārziedējušos ziedus, pirms tie sāk veidot sēklotnes. Pēc ziedēšanas lapas neapgriez, jo caur tām puķe uzņem daudz barības vielu, kas nepieciešamas augšanai un pārziemošanai. Rudenī, kad lapas nodzeltējušas, vari tās noņemt.

Saulpurenēm ir izcila ziemcietība, piesegt nepieciešams tikai pirmajā un otrajā gadā pēc iesēšanas vai pēc jauno stādu izstādīšanas.