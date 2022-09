Lai nenopirktu "kaķi maisā"! Kā atšķirt reģistrētu suņu vai kaķu audzētāju no nelegāla pavairotāja?

Pārtikas un veterinārais dienests regulāri aicina dzīvnieku īpašniekus būt atbildīgiem un sterilizēt vai kastrēt dzīvnieku, lai nepieļautu tā nekontrolētu vairošanos, bet kā ar gadījumiem, kad vairošanās tiek nosacīti kontrolēta?

Ne atļaujas, ne zināšanu

Saskaņā ar valstī spēkā esošo normatīvo regulējumu, personai, kura nodarbojas ar mājas dzīvnieku pavairošanu un dzīvnieka mazuļu tirdzniecību, ir jābūt apmācītai dzīvnieku labturības jomā, kā arī jāievēro citas prasības. Īsāk sakot – ikvienam, kuram ir vēlme un zināšanas, ir iespēja likumā noteiktajā kārtībā iegūt reģistrācijas apliecību un veikt ciltsdarbus (ja tiek pavairoti šķirnes dzīvnieki, tiem jābūt ierakstītiem Latvijā reģistrētas šķirnes mājas dzīvnieku audzētāju organizācijas ciltsgrāmatā). Realitātē gan lielai daļai no cilvēkiem, kas interneta portālos piedāvā iegādāties kaķēnus vai kucēnus nav nedz šādu atļauju, nedz zināšanu.

Ir jāredz dzīvnieka turēšanas apstākļi

Daudzi dzīvnieku labturības eksperti ir vienisprātis, ka atbildīgi suņu audzētāji vienlaikus tur ne vairāk kā trīs suņus, turklāt suņa mūža garumā visbiežāk ir tikai divi metieni. Tātad – nevar būt ne runas par suni kā kucēnu ražojamo mašīnu. Ja audzētājs, no kura plānojat iegādāties kucēnu, daudzstāvu mājas dzīvoklī tur desmit vai divdesmit suņus, tas ir skaidrs signāls, ka kaut kas nav kārtībā. Šeit gan jāatzīmē, ka daudzi pavairotāji neļauj ielūkoties, kādos apstākļos ir audzis kucēns vai kaķēns, bet piedāvā, piemēram, satikties neitrālā vietā, atvest dzīvnieku pie potenciālā pircēja u.tml. "Es viennozīmīgi vēlos aicināt visus potenciālos dzīvnieku īpašniekus – uzstājiet, ka vēlaties redzēt turēšanas apstākļus! Tas, ka tiek parādīta bilde ar kucēna vai kaķēna vecākiem, vēl neko nenozīmē," skaidro Marta Mackeviča Dzīvnieku aizsardzības biedrība "Ar sirdi delnā" pārstāve.

Vienmēr būs kāds, kas piedāvās lētāk un ātrāk

Dzīvnieku pavairotāji, kuriem nerūp suņa vai kaķa veselība un liktenis, lielā mērā pastāv tāpēc, ka joprojām ir pieprasījums. Joprojām ir cilvēki, kuri vēlas šķirnes dzīvnieku, bet oficiālā audzētāja cena šķiet par augstu vai arī gaidīšanas laiks (līdz nākamajam metienam vai kamēr kucēns/kaķēns sasniegs atļauto vecumu, kad var tikt nošķirts) šķiet pārāk ilgs, un tad tiek pieņemts lēmums par labu darījumam ar neoficiālu pavairotāju, kas nozīmē ne tikai finansiālu risku (viltoti dzīvnieka dokumenti, iespējamās ārstēšanas izmaksas, ja dzīvnieks nav vesels un slimības tiek slēptas, darījums bez pierādījumiem, kas nozīmē – bez iespējas pieprasīt atgriezt samaksāto summu), bet arī bezatbildību pret dzīvnieku. Ja iegādājamies dzīvniekus no cilvēkiem, kuriem nerūp to veselība, labklājība un labsajūta, tas nozīmē, ka mēs atbalstām to, ko šie cilvēki dara, un palīdzam viņiem nopelnīt, lai iegādājos un pakļautu ciešanām aizvien jaunus dzīvniekus.

Patversmes vai reģistrētie audzētāji

Ja ir vēlme kļūt par suņa vai kaķa (vai kāda cita mājdzīvnieka īpašnieku), vērts atcerēties, ka ir dzīvnieku patversmes, kurās lieli un mazi, veci un jauni suņi un kaķi gaida iespēju doties mājās pie atbildīgiem saimniekiem. Taču, ja ir vēlme tieši pēc šķirnes suņa vai kaķa, jāatceras, ka audzētājs ir persona, kas ieguvusi apmācību dzīvnieku labturības kursos, saņēmusi apliecību, kas to pierāda, reģistrējusi savu audzētavu, par kuras eksistenci var pārliecināties, piemēram, Latvijas Kinoloģiskās federācijas mājaslapā.