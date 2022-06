Veselīgāko Jāņu ēdienu tops. Un par ko der īpaši padomāt, klājot svētku galdu

Svētku mielasta plānošana

Lai vasaras saulgriežu svinētājiem būtu spēks lustēties, laikus ir jāpadomā par tradicionāliem ēdieniem svētku galdā, saka sertificēta uztura speciāliste Sondore. Jāņu nakts ir gara, tāpēc svētku galdu būtu ieteicams plānot vairākās kārtās, viesiem sadalot darāmos darbus.

Ja viesi svinību vietā ierodas jau rīta pusē, plānojiet siltas pusdienas – ugunskura sakņu zupu, vārītus jaunos kartupeļus ar biezpienu un piedevām pēc izvēles vai ko citu, jo, paēdot pamatēdienu, nebūs kāre ik pa brīdim apēst kādu našķi.

Paredzot viesu skaitu un plānojot ēdienkarti, jāņem vērā vieta, kur notiks svinības – ārā, brīvā dabā vai kādās lauku mājās. Kā tiks godāti Jāņi – senču tradīcijās ejot rotaļās, dziedot, dancojot līdz rītam vai bez aktivitātēm. Ja plānots būt nomodā visu nakti, plānojiet pēc pusdienām kopīgas nodarbes, vakara mielasta vietas sagatavošanu un galda klāšanu – sievu un meitu pārziņā varētu būt rauši, pīrāgi, rabarberu plātsmaizes – tās var cept arī no pilngraudu miltiem; salāti – zaļie lapu salāti ar jaunajiem gurķīšiem, aizdarīti ar vieglu olīveļļas/citrusu sulas mērci; Jāņu siers un kādas nelielas uzkodas. Savukārt vīru pārziņā varētu būt gaļas un zivju gatavošana, stāsta Sondore.

Padomājiet par pārtikas drošību!

Ar ēdienu daudzumu nebūtu vēlams pārspīlēt, un ir jāparedz ēdiena droša uzglabāšana.

Ja tiek svinēts ārā, ir jāpadomā par ēdienu trauku nosegšanu, lai ēdienā neiekļūtu kukaiņi un tas nav pieejams dzīvniekiem. Tas īpaši attiecināmas uz limonādēm, alu un kvasu. Neatstājiet atvērtas pudeles un bundžas bez uzraudzības! Ja pudele ir uz kādu mirkli bijusi atvērta, pirms lietošanas vienmēr pārlejiet tās saturu glāzē! Tā izvairīsieties no lapsenes vai kāda cita kukaiņa nokļūšanas mutē! Jādomā arī par to, kā pasargāt ēdienus no tiešiem saules stariem. Svētkiem pagatavoto ēdienu neatstājiet neapklātu ārā! Ēdienu pārklājiet ar pārtikas plēvi, salieciet uzglabāšanas traukos un ievietojiet ledusskapī, pagrabā. Izmantojiet arī aukstuma kastes un speciālus traukus, iesaka uztura speciāliste.

Karstā laikā negatavojiet treknas, krēmainas mērces un ēdienus! Lai svētki sniegtu tikai labas sajūtas, izvēlieties droši pagatavotu pārtiku – kārtīgi izceptu gaļu un zivis un nelietojiet produktus, kuru sastāvā ir jēlas olas.

Nepārspīlējiet ar ēdieniem un dzērieniem!

Lai svētkos un pēc tiem justos labi, izvairieties no pārēšanās. Lai samazinātu pārēšanās risku, ieteicams gaļas cepšanu veikt vairākos piegājienos ar dažu stundu intervālu, iesaka farmaceite Jureviča. Samērīgai jābūt porcijai uz šķīvja – grila ēdieniem jāaizņem ne vairāk kā ceturtā daļa, to papildinot ar svaigiem dārzeņiem, salātiem un augļiem. Maksimāli jāizvairās no treknām mērcēm, majonēzes un krējuma. Ņemot vērā, ka ir svētki, varam palutināt sevi arī ar gardumiem, taču to patēriņam jābūt minimālam. Ja jūtat, ka ir labi paēsts, bet acīm kārojas turpināt baudīt svētku gardumus, jāpievēršas citām lietām – jāpiedalās kādās fiziskajās aktivitātēs!

Ja vairākas dienas pēc kārtas ēsts vairāk nekā ikdienā, nākamajās dienās vēlams atslogot kuņģa un zarnu traktu, ēdot mazāk un dzerot vairāk tīru ūdeni. Vēlams izvairīties no trekniem, asiem, ceptiem un saldiem ēdieniem.

Pievērsiet īpašu uzmanību samērīgai alkoholisko dzērienu lietošanai. Ja tomēr nākamajā dienā pēc šo dzērienu lietošanas sāp galva, simptomu mazināšanai var lietot pretsāpju medikamentu vai kombinēto preparātu, kas satur acetilsalicilskābi ar vitamīnu C. Ieteicams dzert daudz ūdeni, īpaši minerālūdeni, kas bagātīgi satur minerālvielas, uzsver farmaceite.

Veselīgo Jāņu ēdienu TOP5

1. Jāņu siers. Kā uzsver uztura speciāliste Sondore, tā ir mūsu nacionālā vērtība – gatavojoties svētkiem, katra saimniece var kaut reizi dzīvē sasiet sieru pati. To var izdarīt, pat esot pilsētas dzīvoklī, ar veikalā nopērkamo pienu un biezpienu! Siers sniegs sāta sajūtu, tas ir labs olbaltumvielu avots. Siers labi garšos viens pats, kā arī kopā ar rudzu maizi, zaļajiem salātiem vai grilēts. Jāņu siers izcili garšo kopā ar pirmajām zemenēm vai medu.

2. Rudzu maize. Arī tā ir mūsu lepnums, kas godos jāceļ galdā. Tā ir labs salikto ogļhidrātu, šķiedrvielu un B grupas vitamīnu avots. Tā sniegs sāta sajūtu, kā arī lieliski garšos kā piedeva pie zupas, sautējuma, ar Jāņu sieru, ar medu un citām piedevām pēc izvēles.

3. Upju un ezeru zivis. Tās var būt zupās, ceptas, ātri pagatavojamas, kūpinātas. Tas ir mūsu tradicionāls ēdiens un labs olbaltumvielu avots, kas sniegs labu sāta sajūtu.

4. Pīrāgi, plātsmaizes un rauši. Teju vai katrā saimē ir sava vislabākā pīrāgu recepte! Izmantojiet pilngraudu, speltas vai citus miltus, pievienojiet pirmās vasaras ogas vai deserta augļus un cienājiet savus viesus! Tas būs gardi un sniegs enerģiju! Atcerieties, ka mājās ceptiem konditorejas izstrādājumiem varam variēt ar cukura un taukvielu daudzumu, uzsver uztura speciāliste.

5. Zaļie salāti un sezonas dārzeņi. Tie ir pirmie pašmāju vitamīni un minerālvielas! Saldumu vietā lieciet uz galda jaunos burkāniņus, gurķīšus – svaigus un mazsālītus, tomātus un citus svaigus dārzeņus un zaļumus.

Atcerieties par vispārējo drošību!

Farmaceite Jureviša uzsver, ka svētku līksmajā noskaņojumā nedrīkstam aizmirst par drošības pasākumiem. Tiem jābūt pirmajā vietā! Īpašu uzmanību pievērsiet šādiem faktoriem: