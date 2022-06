Superaugs – lapu kāposts. Kas tajā labs, un kuras šķirnes audzēt dārzā?

Ēdami un skaisti

Skandināvijā, it sevišķi Viduseiropā to audzēšanas un izmantošanas tradīcijas ir saglabājušās kopš seniem laikiem un tiek nemitīgi pilnveidotas. Līdz ar to tiek radītas jaunas šķirnes, kas priecē ne tikai veselīgas ēšanas piekritējus, bet arī skaistu dārzu un apstādījumu cienītājus, jo lapu kāposti ir ļoti dekoratīvi.

To lapas atkarībā no šķirnes un augšanas apstākļiem mēdz būt apaļas, garenas, robainas, krokotas, blīvas un tik caurspīdīgas, ka atgādina mežģīnes. Arī krāsu palete ir bagātīga – sākot no gaiši zaļas līdz pat zilganpelēkai un tumši violetai. Sevišķi dekoratīvi lapu kāposti izskatās vēlā rudenī, kad lapas pārklājas ar sudrabotu sarmas kārtiņu. Nedaudz apsalušas, tās kļūst arī garšīgākas. Šie itin mierīgi pacieš aukstumu līdz -8 grādiem, un, ja tos apsedz ar agrotīklu vai paslēpj zem sniega segas, var pārdzīvo vēl zemākas temperatūras.

Jaunos stādiņus laukā izstādi maija beigās, jūnija sākumā. Tie labi sadzīvo ar tomātiem, sarkanajām bietēm, salātiem un selerijām. Vienā un tajā pašā vietā lapu kāpostus ieteicams audzēt tikai pēc 3–4 gadiem.

Zināšanai

Ja vēlā rudenī vai ziemā pēc ražas novākšanas kāposta kātu nogriež vai nocērt tā, lai virs zemes paliek mazs kāta gabals, pavasarī kāposts izdzen jaunas lapiņas. Tās ļoti labi iederas veselīgos salātos un smūtijos.

Izmēģini kādu no šīm šķirnēm!