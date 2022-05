Vairāki gudri knifiņi, ko der ievērot, ilgstoši uzglabājot sausus produktus

Svarīgi, lai uzglabātu

Veikals. Pērkot produktus, ļoti uzmanīgi aplūko iepakojumu – tam jābūt neskartam, bez defektiem un sausam. Lieliski, ja iepakojums ir caurspīdīgs, jo tad vari novērtēt produkta kvalitāti. Noteikti pievērs uzmanību derīguma termiņam vai iepakošanas datumam; nereti labas cenas ir tieši tiem produktiem, kuriem derīguma termiņš iet uz beigām. Pirkt šādus produktus nevajadzētu, jo nav zināms, kādos apstākļos tie uzglabāti līdz šim.

Mitrums. Viens no lielākajiem sauso produktu uzglabāšanas draudiem ir mitrums, un, kā zināms, virtuvē, kur visbiežāk tiek uzglabātas ēdienu izejvielas, tas mēdz būt visai liels. Tāpēc no veikala atnestos produktus no plastmasas vai kartona iepakojuma vajadzētu pārlikt vai pārbērt piemērotākos traukos – protams, rūpīgi izmazgātos un izžāvētos. Žāvēšanas laikā neliec traukus ar augšpusi uz leju un nenovieto, piemēram uz dvieļa, kas uzklāts uz galda virsmas, jo tā tie nevēdinās, tāpēc var sasmakt. Lai pārtika nesavilktos ar mitrumu, neturi atvērtus uzglabāšanas traukus virs plīts vai izlietnes, kur veidojas tvaiki. Atceries vienmēr lietot tikai sausu karoti, kad ņem produktus no trauka.

Temperatūra. Vislabāk produktus glabāt sausā un tumšā vietā. Temperatūrai tur nevajadzētu pārsniegt +20 grādus, mitrumam jābūt zem 70 %. Izņēmumi ir prosa, auzu pārslas, manna un pērļu grūbas, kam vēlams nodrošināt temperatūru līdz +17 grādiem, citādi, ilgstoši glabājoties, tiem var parādīties rūgta piegarša. Blakus uzglabāšanas vietai nevajadzētu būt nekādiem siltuma avotiem.

Kāda materiāla trauki ir piemēroti produktu glabāšanai?

Stikls ir ideāli piemērots uzglabāšanas trauku materiāls, jo caur to var laikus pamanīt, ja produkts sācis bojāties. Mūsdienās uzglabāšanai paredzētie stikla trauki ir ar hermētiski noslēdzamiem vākiem, tāpēc neuzsūc smakas un nelaiž cauri mitrumu.

Plastmasas trauki ir triecienizturīgi, viegli un mēdz būt arī caurspīdīgi. Šādos traukos var uzglabāt visus sausos produktus, izņemot garšvielas. Iegādājoties plastmasas traukus, pārliecinies, ka tie ir kvalitatīvi. Nekvalitatīvos pārtiku uzglabāt nevajadzētu, turklāt tiem mēdz būt arī ļoti nepatīkama smaka, kuru var uzsūkt arī produkti. Uzglabāšanai nav piemēroti plastmasas maisiņi – tajos produkti drīz kļūst mitri, iegūst nepatīkamu smaku un zaudē garšu.

Metāla trauki ir viena no populārākajām izvēlēm produktu uzglabāšanai, bet ne tā labākā. Diemžēl šie vieglie un izturīgie trauki produktiem var piešķirt nepatīkamu metālisku garšu. Tajos mēdz veidoties rūsa, kas nereti sabojā arī pašu produktu. Ja tomēr izvēlies metāla traukus, dod priekšroku nerūsējošajam tēraudam.

