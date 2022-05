Dažas gudrības, lai puķupodā izaudzētu bagātīgu salātu ražu

puķupodus netur tiešos saules staros vietā, kur valda bezvējš;

augsne nav pārāk bagātīga ar barības vielām;

ir iespēja regulāri, vienmērīgi un saudzīgi laistīt;

puķupodam apakšā ir caurums, pa kuru iztek liekais ūdens;

salāti tiek regulāri noplūkti.

Vai audzēšanai der modernā skārda vanniņa?

Salātu audzēšanai ir piemēroti lieli un sekli puķupodi. Skārda vanniņas, kas pēdējā laikā nākušas modē, raugoties no dizaina viedokļa, var šķist pievilcīgas, taču no salātu kopšanas viedokļa ir diezgan nepiemērotas. Jārēķinās, ka skārda/metāla traukos, it sevišķi, ja tie ir neliela tilpuma, augsne ātrāk izžūst un salāti straujāk novīst. Savukārt lietainā laikā tajos pārāk ilgi saglabājas mitrums, ilgstošā lietū augsne kļūst pārāk slapja, un šādas krasas svārstības salātiem nepatīk.

Kā pareizi sēt?

Lielākā daļa salātu sēklu dīgst gaismā, tāpēc tās nedrīkst iesēt par dziļu, citādi iznīks.

Puķupodu piepilda ar augsni gandrīz līdz augšmalai un ar rokām saudzīgi pieplacina. Vienmērīgi iekaisa salātu sēklas un ar mazu dēlīti vai citu līdzīgu priekšmetu viegli iespiež augsnē. Virsū uzkaisa pavisam plānu augsnes kārtiņu, lai sēklas neizžūtu. Regulāri laista ar lejkannu, kurai smalks sietiņš; ja laistīs spēcīgi un strauji, sēklas izskalosies.

Vēl dažas gudrības

Ja puķupodu pārklāj ar foliju, sēklas sadīgst vienmērīgāk.

Karstumā salāti ātri kļūst sīksti un rūgti un strauji izzied. Vispiemērotākā temperatūra ir ap 20 grādiem. Karstā laikā neļauj salātiem izaugt lieliem, bet novāc mazas lapiņas.

Salātus balkona kastēs var stādīt arī starp dārzeņiem – salāti sadzīvo praktiski ar visiem, izņemot pētersīļus un selerijas.

Ja salātus izretina vai audzē no stādiem, optimālais attālums citam no cita ir apmēram 30 centimetri. Jo mazāks attālums, jo mazākas izveidojas salātu galviņas.

Kuri salāti piemēroti audzēšanai puķupodā?