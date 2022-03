Daži vienkārši padomi, kas ļaus ievērojami ietaupīt elektrību

Skolēnu erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments” komanda atgādina, kā ikviens var samazināt elektrības rēķinus vienkārši, bez papildu ierīču palīdzības un nemazinot ierasto komforta līmeni.

Esiet gudrāki virtuvē

Virtuve ir viena no telpām, kas ir piepildīta elektroierīcēm, un tās veido nozīmīgu daļu no kopējā elektrības patēriņa. Vairāku virtuves ierīču elektrības patēriņš mainās atkarībā no tā, kā ierīce tiek lietota. Piemēram, elektriskā tējkanna patērēs mazāk elektrības, ja sildelements tiks regulāri attīrīts no kaļķakmens. Tā veidošanās un nepieciešamā tīrīšanas regularitāte ir atkarīga no izmantotā ūdens kvalitātes. Ja pēc ūdens uzvārīšanas tajā manāmas nogulsnes, ir laiks tīrīt sildelementu. Izmantojot tējkannu, ieteicams sildīt tikai tik daudz ūdens, cik būs nepieciešams, kā arī nesildīt mazāk ūdens par noteikto minimālo daudzumu.

Ledusskapis jānovieto tā, lai tam tuvumā nebūtu siltuma avotu (radiators, plīts, tieši saules stari) un lai ap ledusskapi būtu 5-10 cm brīva vieta gaisa cirkulācijai. Pretējā gadījumā palielināsies elektrības patēriņš. Vairāk elektrības ledusskapis patērēs arī tad, ja saldētavā būs izveidojusies ledus kārta (katrs ledus centimetrs palielina ledusskapja elektrības patēriņu par 10 %) vai ledusskapja temperatūra tiks noregulēta zemāk par ieteicamo (+5 ˚C ledusskapī, bet saldētavā -18 ˚C). Par katru lieki pazeminātu grādu ledusskapja elektrības patēriņš palielinās par 5 %.

Tīri filtri atvieglo elektroierīču darbību un samazina elektrības patēriņu. Visbiežāk tiek aizmirsts par tvaika nosūcēju – regulāri tīrot vai mainot tā filtru, elektrības patēriņu var samazināt par 15 %. Filtra tīrīšanas vai mainīšanas biežums ir atkarīgs no ēdiena gatavošanas biežuma un tvaiku (taukvielu) intensitātes daudzuma. Parasti to ir nepieciešams nomainīt aptuveni 2 – 4 reizes gadā.

Mazgājiet drēbes atbilstošā temperatūrā un nedarbiniet pustukšu veļasmašīnu

Liela daļa mūsdienu veļasmašīnu nereti pašas nosaka veļas svaru un attiecīgi pielāgo nepieciešamo programmu. Ja tādas funkcijas nav, jāņem vērā – pustukša veļasmašīna vienā mazgāšanas reizē patērēs tikpat daudz elektrības, cik pilna. Jo vairāk gadā ir mazgāšanas reižu, jo lielāks elektroenerģijas patēriņš.

Veļas mazgāšana zemākos grādos samazinās elektrības patēriņu. Tas gan nenozīmē, ka veļa jāmazgā aukstā ūdenī – lietderīgāk būs izvēlēties 30-40 grādu temperatūru, bet dvieļus, gultas veļu un īpaši netīru apģērbu nepieciešams mazgāt augstākā temperatūrā.

Elektrības patēriņu samazinās arī īsāku mazgāšanas ciklu izvēle. Ieteicams rūpīgi izpētīt visas veļasmašīnas piedāvātās funkcijas, jo nereti tās ir domātas tam, lai ūdens un elektrības patēriņš būtu efektīvāks, piemēram, piedāvājot mazgāt pusi no veļasmašīnas ietilpības un attiecīgi samazinot patērēto un uzsildāmo ūdens daudzumu.

Izvēlieties LED spuldzes

Ja laiks mainīt apgaismojumu, ir vērts izvēlēties LED spuldzes. Tās ir iespējams iegādāties arī dažādos krāsu toņos, kas ļauj gaismu pieskaņot konkrētai telpai un pielietojumam, piemēram, darbistabā vai virtuvē izvēlēties vēsākus toņus, kas var uzlabot koncentrēšanās spējas, savukārt viesistabā un guļamistabā izvēlēties siltākus, nomierinošus toņus.

Uzveiciet nelāgo ieradumu neatvienot lādētājus no kontaktligzdas

Tāda elementāra darbība kā lādētāja atvienošana no strāvas, kamēr tas netiek lietots, var ievērojami ietaupīt elektrības patēriņu. Ierīču atstāšana gaidīšanas režīmā ir viens no biežākajiem kaitīgajiem ieradumiem, kas veido vidēji 10% no mājokļa kopējā elektrības patēriņa. Aizmāršīgajiem var noderēt vienkāršs triks – ierīkojiet vairāku ierīču lādēšanas staciju, izmantojot pagarinātāju ar ieslēgšanas slēdzi. Tādā veidā ar vienu rokas kustību, izslēdzot lādētāju, atvienosiet vairākas ierīces uzreiz.

Pievērsiet uzmanību energoefektivitātes marķējumam

Ja pienācis laiks kādas jaunas elektroierīces iegādei, ir vērts papildus citiem parametriem pievērst uzmanību arī energomarķējumam un iegādāties tādas ierīces, kuras patērēs elektrību lietderīgāk. Jāņem vērā, ka no 2021. gada marta ir lielākajai daļai ierīču ir stājies spēkā jauns marķējums (izmanto vienotu A-G skalu, taču A+++/A++/A+ klases vairs netiek lietotas), līdz ar to, ja iepriekš energoefektīvākas ierīces tika apzīmētas ar A++ un pat A+++, tad šobrīd A klase parādās jau pavisam reti un tā paredzēta nākotnes inovācijām, kuras ļaus vēl vairāk samazināt elektroenerģijas patēriņu.

Taupiet, neatsakoties no komforta

“Elektroenerģijas taupīšana bieži tiek asociēta ar elektroierīču izmantošanas samazināšanu vai pat atteikšanos no kaut kā, taču tas nav vajadzīgs. Elektroenerģijas ietaupījums rodas apzinātas, efektīvākas rīcības rezultātā, mainot savus ikdienas ieradumus. Mūsdienu tehnoloģijas lielākoties ir vērstas uz energoresursu taupīšanu, un cilvēkam ir tikai jāprot tās pareizi izmantot. Dabai draudzīgi ikdienas ieradumi var būt arī neapzināti, un ir ļoti daudz jau iepriekš minētu elementāru darbību, kuras ikviens var ieviest savā ikdienā un sasniegt patiešām redzamu elektrības ietaupījumu, turklāt - nesamazinot savu komforta līmeni,'' stāsta Elektrum Energoefektivitātes centra eksperts, konkursa “FIZMIX Eksperiments” iedvesmotājs Anrijs Tukulis.