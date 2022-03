Kā izgatavot putnu būrīti paša rokām, lai tas būtu putniem drošs

No kā izgatavot putnu būri?

Atceries, ka pirmām kārtām tas ir putnu mājoklis un tikai pēc tam – dārza rota. Tāpēc putnu būrim jāizvēlas atbilstīgs materiāls. Finieris vai kokskaidu plātne noteikti nederēs – to izgatavošanā lieto ķīmiskus savienojumus, kuru izgarojumi ir kaitīgi putniem. Turklāt finieris nesaglabā siltumu un slikti laiž cauri skaņas, kas putniem ir vitāli svarīgi. Arī skujkoku materiāli nav ieteicami būrīšiem, jo ar laiku no tiem sāk izdalīties sveķi, tāpēc mājiņas sienas kļūst lipīgas. Ideālais materiāls ir lapu koku – apses, bērza, ozola, kļavas, alkšņa – koksne.

Ornitologi iesaka putnu būri izgatavot no 2–3 cm bieziem, vēlams – neapstrādātiem dēļiem; iekšējām sienām jābūt nelīdzenām un raupjām – tā putniem vieglāk pārvietoties pa mājiņu. Gludu virsmu nelīdzenu var padarīt ar kaltu, izveidojot šķērslīnijas sienu iekšpusē, – tas atvieglos putniem un īpaši to mazuļiem izkļūšanu ārā.

Ir divi pretrunīgi viedokļi par to, vai var un vajag krāsot putnu būrīti. No vienas puses, putniem ir vienalga, kādā krāsā ir to mājoklis, galvenais, lai nebūtu asu smaku un krāsa nav toksiska (derēs krāsas uz ūdens bāzes). No otras puses, dabīgā vidē putnu mājokļi neizceļas ar spilgtām krāsām, tātad putniem ir pierastāk un komfortablāk atrasties dabīgā krāsu gammā.

Putnu būris no dēļiem

Klasisku putnu būri taisa no neēvelētiem dēļiem. Iespējams, tas izskatās pārāk vienkāršs, taču putni tajā jūtas labi. Ņem vērā: var gadīties, ka putni uzreiz neiemitināsies jaunajā būrītī. Dažreiz paiet ilgāks laiks, pat gads. Standarta būra izmēri: platums – 15–20 cm un augstums – 30 cm, izlidošanas atveres diametrs – 3,8–5 cm, kārts garums 4,5 cm, diametrs – 1 centimetrs. Plaši apartamenti ne vienmēr ir labi – lielākā mājiņā var izperēt vairāk mazuļu, taču diezin vai vecāki spēs tos visus pabarot.

Būris no baļķa

Glītus būrīšus var izgatavot arī no veciem baļķiem. No bojāgājuša koka stumbra, kura diametrs ir 15–20 cm, nozāģē 30–40 cm gabalu. Virsmu nedaudz notīri, nozāģē divus ripuļus 4 cm biezumā (jumtam un grīdai). Baļķa viduci izdob, izveido lidošanas atveri, pienaglo jumtu un grīdu, neaizmirstot pielikt kārti pie atveres. Šāds putnubūris labi iekļausies mežaina dārzā ainavā.

Būrīša iemītnieku drošībai un ērtībai

Būrīša jumtiņam jābūt izvirzītam vismaz 5 cm, tas palīdzēs aizsargāt lidošanas atveri no lietus un kaķu ziņkārības. Jumtu veido atveramu, tad sezonas beigās būri varēsi iztīrīt. Padomā arī par ventilāciju – konstrukcijas pamatnē izurb četrus caurumus 6 mm diametrā un divus arī būrīša sieniņu augšpusē.

Kā pareizi piekārt būrīti?

Atceries, ka putniem vissvarīgākais ir drošība un ērtība. Labākais būra izvietošanas augstums ir 3–5 metri virs zemes. Tas ir pietiekami augstu, lai apgrūtinātu plēsīgos dzīvniekus, bet vienlaikus neapgrūtinātu cilvēku piekļuvi putnu mājai, lai to apkoptu.

Ja zināms, kādi vēji pārsvarā valda teritorijā, novieto būri aizvējā, piemēram, ja bieži pūš ziemeļrietumu vēji, putnu māju labāk piekārt mājas dienvidaustrumu pusē (vai tā, lai ieeja būrī būtu pavērsta uz dienvidaustrumiem).

Novietojot būrīšus dārzā, ņem vērā, ka attālumam starp tiem jābūt vismaz 25 metri, jo putni necieš tuvus kaimiņus.

Nevajadzētu kārt būrīšus pārāk saulainā vietā – putni nejutīsies ērti. Ja novieto būri kokā, seko, lai tuvumā nebūtu zaru, pa kuriem var uzrāpties kaķis. Mājiņu orientē vai nu stingri vertikāli, vai ar nelielu virzību uz priekšu – putnēniem būs vienkāršāk pārvietoties uz lidošanas atveri, bet pati māja būs labāk aizsargāta lietus laikā.

Būrim nevajadzētu vējā šūpoties, tāpēc jāparūpējas par stingru stiprinājumu.