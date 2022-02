Kur saimniecībā noder kafijas filtrs?

1. Garšvielām

Ja nepatīk, ka tādas garšvielas, kas pēc ēdiena pagatavošanas savu lomu nospēlējušas, jāzvejo laukā no katla vai šķīvja (lauru lapas, lielie smaržīgie pipari, zvaigžņu anīss, kanēļa miziņas u.tml.), vari ņemt talkā kafijas filtru. Ieber Drošības labad aizlocīto augšpusi vari aizspraust ar iesmiņu. Kad ēdiens gatavs, maisiņu izņem laukā.

2. Piltuves vietā

Filtra apakšu nogriez, lai izveidojas mazāks vai lielāks caurums – pēc vajadzības. Tas ir ideāls palīglīdzeklis dažādu birstošu produktu (miltu, cukura, kafijas, kuskusa, sāls, mannas) pārbēršanai citos traukos.

3. Nepatīkamu smaku mazināšanai apavos

Filtrā ieber sodu vai cepampulveri (apas vielas labi uzsūc smakas), filtru vaļīgi aizloki, ieliec apavos un atstāj uz nakti vai pat ilgāk. Ieteicams apavus laiku pa laikam pakustināt.

4. Virsmu tīrīšanai

Pirmajā mirklī varbūt šķiet neticami, taču kafijas filtri ir ražoti no materiāla, kas, viegli samitrināts, ļoti labi noslauka putekļus no dažādām virsmām, arī no spoguļa, datora, televizora un tālruņa ekrāna. Tam ir vēl viens pluss – atšķirībā no lielākās daļas auduma lupatiņu filtrs neatstāj plūksnas.

5. Šķīvju un bļodiņu aizstājējs

Bērnu ballītēs, piknikos un citos āra pasākumos kafijas filtrs lieliski noder kā trauks, kurā ielikt fritētus kartupeļus, svaigu dārzeņu salmiņus un citas tā dēvētās pirkstiņuzkodas. Turklāt filtra papīrs uzsūc liekās taukvielas (bet salvete tik un tā ir vajadzīga). Pēc šāda pasākuma nav jātērē laiks un ūdens trauku mazgāšanai.