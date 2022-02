“Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) sadarbībā ar vides pakalpojumu uzņēmumu “Clean R” izmērīja šo apjomu – cik naudas mēs varētu ietaupīt, ja šķirotu? Viena mēneša garumā organizējām atkritumu šķirošanas monitoringu, proti, to klientu vietā, kuri atkritumus nešķiro vispār, tika veikta atkritumu šķirošana. Secinājām, ka šķirojot sadzīves atkritumus, rēķinu iespējams samazināt pat par 31-40%. Eksperimenta rezultāti atklāja – neliela 6 dzīvokļu māja, nešķirojot atkritumus, faktiski tiešā veidā izmet ap 720 eiro gadā, bet 30 dzīvokļu mājai tie ir jau 3600 eiro gadā. Pareizas šķirošanas rezultātā uz poligonu nogādājamais atkritumu apjoms samazinās vairāk nekā uz pusi – par 52%.

Šobrīd pārvaldnieks aktīvi strādā pie tā, lai pie katras mājas tiek sniegta atkritumu šķirošanas iespēja visās atkritumu grupās. Mūsu mērķis ir līdz vasarai nodrošināt šķirošanas iespēju katram mūsu klientam. Izglītojot iedzīvotājus par atkritumu šķirošanas iespējām un ikmēneša rēķinu samazināšanu, varam veicināt atkritumu šķirošanas paradumu maiņu iedzīvotāju vidū. RNP apsaimniekotajās mājās redzama pozitīva tendence attiecībā uz atkritumu šķirošanu, proti, jau šobrīd no pārvaldībā esošajām mājām aptuveni 2500 šķiro atkritumus. Papīru, plastmasu un metālu šķiro 2239 mājas, savukārt, stiklu - 2120 mājas. Savukārt BIO atkritumus, kas ir jaunākā no atkritumu šķirošanas grupām, ko iespējams šķirot katrā mājsaimniecībā, jau šķiro 917 māju.

Pētot, kā mainās iedzīvotāju paradumi attiecībā uz atkritumu šķirošanu, droši varam apgalvot, ka iedzīvotāji ir sākuši vairāk par to domāt un attiecīgi arī pievērsties tam. Nodrošinot visu šķirošanai nepieciešamo, lai būtu ērti šķirot atkritumus dzīvoklī, daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji, kuri nekad nav šķirojuši atkritumus, tika aicināti ieviest šo paradumu savā ikdienā, lai ne vien kļūtu videi draudzīgāki, bet arī būtiski ietaupītu līdzekļus. Sadzīves atkritumu konteinerā ap 50% atkritumu veido BIO masa, kas būtu šķirojama un izvedama lētāk, bet vēl ap 25% atkritumu ir iepakojums, ko izved bez maksas. BIO atkritumu konteineru izvietošanas dinamika pieaug, šo atkritumu kontekstā būtiski izprast to, ka tos ir nepieciešams atdalīt no pārējiem atkritumiem – papīra, plastmasas un stikla tā iemesla dēļ, lai šos atkritumu veidus varētu tālāk pārstrādāt un tie kā izejmateriāls netiktu sabojāti tādā veidā padarot mazāk iespējamu tālāko pārstrādi. Aizvadītajā gadā sākām BIO atkritumu konteineru uzstādīšanu pie klientu mājām, gada laikā uzstādot BIO konteinerus pie vairāk nekā 400 RNP mājām.

Pozitīvi, ka atkritumu šķirošanas tendence pieaug. Tas saistīts gan ar klientu domāšanas izmaiņām, gan atkritumu tarifu pieaugumu, kas sniedz motivāciju šķirošanai pievērsties vairāk. Dinamika ir ļoti strauja, tomēr iespējas izaugsmes vēl ir ļoti plašas. Mēs patstāvīgi atgādinām, ka atkritumu šķirošana ir vienkāršs process, kas neprasa nedz daudz laika, nedz arī kādus speciālus resursus. Šķirojot atkritumus var ne tikai rūpēties, lai atkritumi tiktu nogādāti tiem paredzētās vietās un nenodarītu kaitējumu, bet arī samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

Joprojām liels izaicinājums Rīgā ir nodrošināt atkritumu šķirošanu tajās vietās, kur mājām piegulošā teritorija ir ļoti ierobežota, kā rezultātā iekšpagalmos nav iespēju ne izvietot atkritumu konteinerus, ne nodrošināt piekļuvi atkritumu izvedējiem. Atbilstošas infrastruktūras izveide pilsētā noteikti būs viens no lielākajiem izaicinājumiem, lai panāktu aktīvāku iedzīvotāju iesaisti.

Tomēr tuvākā nākotnē plānoti dažādi risinājumi, lai vēl vairāk veicinātu šķirošanu, piemēram, nodrošināt šķirošanas iespējas pie katras mājas Rīgā, veidot atkritumu nodošanas punktus, kur katrs iedzīvotājs varēs bezmaksas utilizēt lielgabarīta atkritumus. Īpaši jāuzsver, ka lielgabarīta atkritumus nedrīkst izvietot tam neparedzētās vietās. Šobrīd RNP ir izstrādājis vienotu projektu, kas paredz vienota stila un izskata atkritumu novietnes, kas var transformēties arī kā velo novietnes.