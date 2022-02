Kā pašam izliet sveci? Izrādās, tas ir vieglāk par vieglu

Agrāk sveces taisīja no aitu taukiem vai bišu vaska. Ar abiem materiāliem darbojas līdzīgi – izkausētos taukos vai vaskā iemērca piemērota garuma diegu (dakti), līdz izveidojās svece.

Mūsdienās varam paši taisīt sveces – mājsēdes laiks tam ir īpaši piemērots. Noderēs gan hobiju veikalos (internetā) nopērkamais parafīns, gan arī mājās iekrātie sveču gali. Par dakti ieteicams izmantot speciālu dakts diegu, kas nopērkams turpat, taču var izmantot arī tīras kokvilnas aukliņu.

Samērot dakts biezumu ar sveces diametru ir viens no lielākajiem izaicinājumiem – ja dakts būs pārāk smalka, izdegs tikai sveces vidus un tā apdzisīs; ja dakts būs par biezu, svece tecēs un kūpēs. Specializētajos veikalos var iegādāties dakts materiālu, piemērojot sveču diametram, taču, lejot sveces mājās, pie pareizās proporcijas var nonākt tikai eksperimentējot. Tieši tāpēc pirmo izlieto sveci nevajadzētu kādam dāvināt, bet izmēģināt pašam, lai novērtētu savu veikumu. Labā ziņa ir tā, ka visus neveiksmīgos sveču eksperimentus var neskaitāmas reizes kausēt un pārliet vēlreiz.

Vajadzēs:

sveču atgriezumus vai parafīnu; dakti; burciņu vai citu trauciņu sveces formai (der plastmasas, metāla trauki, glāzes un arī silikona formiņas mafiniem). Ja vēlies aromātisku sveci, ņem sev tīkamāko no dabīgajām ēteriskajām eļļām.

Dari tā:

1. Sagatavo sveci liešanai! Burciņā vai citā traukā nostiprini dakti pie pamatnes; te vari izmantot kādu atsvaru, piemēram, uzgriezni. Dakti nostiprini arī virs trauka, lai tā liešanas laikā paliktu taisna. Ņem palīgos koka skaliņus, irbulīšus, zīmuļus.

2. Kausēšanai sagatavo katliņu ar ūdeni un metāla bļodiņu, bet derēs arī konservu kārba.

3.Trauciņā liec izvēlēto sveces izejvielu un kausē ūdens peldē. Maisīšanai izmanto koka skaliņu. Parafīnu nevāri – tiklīdz masa ir šķidra un viendabīga, lej trauciņos. Ja lej dažādu krāsu parafīnu, otro slāni lej tikai tad, kad pirmais ir atdzisis.

4. Ļauj svecei pilnībā atdzist istabas temperatūrā, pēc tam to izņem no trauciņa vai aizdedz. Pirmo reizi aizdedzot sveci, to vajadzētu dedzināt vismaz stundu – tad dakts pietiekami piesūksies un sveces mūžs būs ilgāks.