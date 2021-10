Kā iegādāties apavus internetā? 8 padomi, lai nepiedzīvotu vilšanos

Jums vairs nav jāuztraucas, ka saņemtie apavi būs pretstats tam, ko iegādājāties internetā – esam apkopojuši 10 padomus, kas palīdzēs veikt labāko izvēli!

Nosakiet savas vēlmes un vajadzības

Iepērkoties interneta veikalā ar nostādni ''man nepieciešami apavi'', ir vienkāršākais veids, kā kļūdīties un iegādāties to, kas Jums nav nepieciešams vai nav piemērots. Sākumā apdomājiet sekojošus jautājumus:

Kāda veida apavi nepieciešami?

Kādas krāsas apaviem dodat priekšroku?

Kāda materiāla apavus vēlaties?

Vai zīmolam ir nozīme?

Kādam mērķim apavi tiks izmantoti?

Iepriekš atbildot uz šiem jautājumiem, varēsiet sašaurināt izvēles iespējas.

Izvēlieties uzticamu pārdevēju

Rūpīgi iepazīstieties ar preces atgriešanas noteikumiem

Pirms veicat pasūtījumu, rūpīgi izlasiet preču atgriešanas nosacījumus – ja izrādīsies, ka iegādātie apavi Jums neder, varēsiet tos pavisam vienkārši atgriezt veikalā un saņemt par tiem iztērēto naudu. Iepērkoties interneta veikalā, spēkā ir distances līgums, kas nosaka, ka 14 dienu laikā pircējam ir tiesības atdot preci atpakaļ pārdevējam. Tomēr ir arī svarīgi pārliecināties, ka konkrētajam interneta veikalam nav kādi specifiski noteikumi.

Kritiski izvērtējiet attēlus

Iegādājoties apavus internetā, nākas uzticēties interneta veikala attēliem, tādēļ esiet kritisks! Apskatiet izvēlēto apavu attēlu, palieliniet to, novērtējiet apavu detaļas un apskatiet apavus no vairākiem rakursiem. Ja attēli nav kvalitatīvi vai tikai no viena skatapunkta, neriskējiet!

Izlasiet preces aprakstu

Iepērkoties internetā, attēls patiesi atvieglo izvēli, tomēr tam nevajadzētu būt primārajam, pēc kā vadīties. Tā kā nav iespējams apavus apskatīt klātienē un novērtēt ar tausti, ir grūtāk saprast, kāda ir apavu materiāla kvalitāte. Lai būtu pārliecība, ka apavi patiesi atbilst Jūsu vajadzībām un vēlmēm, veltiet laiku, lai izlasītu preces aprakstu! Aprakstā tiek norādīti izmantotie materiāli, līdz ar to varat novērtēt to īpašības. Ja tomēr šaubāties, vienmēr varat sazināties ar interneta veikala kontaktpersonu.

Novērtējiet krāsu

Jāsaprot, ka, lai arī kā pārdevējs censtos attēlot reālo preci, ierīces ekrāns vienmēr to atspoguļos nedaudz citādāku. Īpaši tas attiecas uz krāsu – apskatiet ne tikai attēlu, bet vēlreiz izlasiet preces aprakstu un šaubu gadījumā sazinieties ar interneta veikala darbiniekiem.

Nosakiet precīzu izmēru

Iegādājoties apavus tiešsaistē, visbiežāk tiek piedzīvota vilšanās attiecībā uz apavu izmēru – saņemtie apavi ir par mazu vai, tieši pretēji, par lielu. Lai nepieļautu šādu kļūdu, nosakiet izmēru. Te Jums noderēs papīra lapa, zīmulis un lineāls.

Uzvelciet zeķes (ar kurām paredzēts nēsāt konkrētos apavus), novietojiet pēdu uz papīra, ar rakstāmo apvelciet pēdas kontūru un pēc tam ar lineālu izmēriet attālumu no papēža līdz pirkstgalam. Kad esat noskaidrojis precīzu pēdas garumu, apskatiet veikalā pieejamo izmēru tabulu, lai noskaidrotu, kāda izmēra apavi Jums nepieciešami. Neesiet pārsteigts, ja izmērs atšķiras no faktiskā kājas izmēra – katrā interneta veikalā var tikt piedāvātas specifiskas preces ar specifiskiem izmēriem.

Atcerieties, ka pēdas var nebūt viena izmēra, tādēļ izmēriet abas pēdas un ņemiet vērā lielāko mērījumu!

Apskatiet citu pircēju atsauksmes

Izmantojiet arī citas interneta iespējas un apskatiet citu pircēju atsauksmes par konkrēto veikalu un/vai preci! Tādējādi zināsiet, vai noskatītie apavi atbilst norādītajai krāsai, izmēram un citem parametriem. Atcerieties - ja internetā nespējat atrast nevienu atsauksmi par konkrēto interneta veikalu, visticamāk, tas nav uzticams veikals!

