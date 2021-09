Bārbeļu ogu skābumiņš - pret slimībām

Skābenās bārbeļu ogas ir bagātas ar vitamīniem, sevišķi ar C vitamīnu. Tie kopā ar citām vērtīgām vielām veido kombināciju, kas sūta smadzenēm atbilstošu signālu, un rodas īpaša labsajūta, dzīvesprieks, uzlabojas sirds un asinsvadu darbība. Ir saglabājušās liecības par to, ka Dienvidamerikas indiāņi jau senos laikos ēduši bārbeļu ogas, lai stiprinātu organismu, atjaunotu spēkus pēc pārguruma un slimībām. Tās arī regulē gremošanas procesus un asinsspiedienu, dziedē aknu kaites, remdē zobu sāpes.

No vienas puses, bārbeles ar viegli skābeno garšu ir lielisks produkts pats par sevi, no otras puses, to plaši izmanto kā garšvielu, it sevišķi senās Persijas teritorijās. Irāna, starp citu, tiek uzskatīta par vislielāko bārbeļu kā garšvielu audzētāju pasaulē. Austrumu zemēs kaltētas bārbeles bieži vien lieto rozīņu vietā, tās pievieno tējai, lai iegūtu skābenu garšu, bet samaltas pārkaisa salātiem, gaļas un dārzeņu ēdieniem. Nesaldināta bārbeļu sula ļoti labi noder kā garšviela visur, kur citkārt izmanto citronu sulu.

Foto: Shutterstock

Kur vēl noder bārbeles?

● Bārbeļu ogas stiprina imūnsistēmu; tās nāk par labu organismam saaukstēšanās un kakla sāpju reizēs.

● Bārbeļu mizas tēja veicina vielmaiņu, uzlabo aknu un gremošanas sistēmas darbību.

● Bārbeles palīdz atveseļot slimas smaganas – tās regulāri ierīvē ar sulu.

Ņem vērā!

Bārbeļu lapas, mizas un saknes satur vielas, kas organismā var izraisīt nepatīkamas reakcijas, pat saindēšanos. Tāpēc bārbeles iepazīšanu ieteicams sākt ar ogām.

