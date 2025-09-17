VIDEO: Latvijas iedzīvotājus sanikno kāda "mācekļa" pārdomas. "Sievai ir jāpakļaujas sava vīra gribai!"
Plašu ažiotāžu sociālajos tīklos izraisījušas Dāvida Glekša pārdomas par sievietes lomu mūsdienu pasaulē. Vīrietis, kurš norāda, ka ir Jēzus Kristus māceklis, vīrs un četru bērnu tēvs, apgalvo, ka "sievas, kas nepaklausa savam vīram saceļas pret Dievu".
"Viena no problēmām mūsdienu draudzēs, ar kuru es vairākkārt esmu saskāries: nepadevīgas un nepaklausīgas sievas. Lai gan Dieva vārds mums ļoti skaidri māca, ka sievietei ir jāklausa un jāpadodas savam vīram kā draudze padodas Kristum," pauž vīrietis.
"Vīrs ir sievas galva tāpat kā Kristus ir draudzes galva. Vecākajām sievām būtu jāpamāca jaunākās sievas ka padoties un paklausīt savu vīru. Bet reti kurā draudzē tas vairs tiek darīts," norāda Nauris. "Šis feminisma gars un sacelšanās pret Dievu pastāv arī draudzēs. Un tamdēļ Dievbijīgi vīri, kuri cenšās vadīt savu namu un savu sievu, bezpalīdzībā var plātīt tikai savas rokas, jo mums jau nav nekādu instrumentu, lai piespiestu sievas padoties un paklausīt vīra gribai."
"Ja sieva nepaklausa savam vīram, tas nozīmē, ka viņa ir sacēlusies pret pašu Dievu, savu kungu un glābēju. Un tā jau ir diezgan liela problēma," uzskata vīrietis.
Jāpiemin, ka vīrieša apgalvojumi sadusmojuši daudzus sabiedrības locekļus. Kristaps norāda, ka "Dāvids nav vīrietis un viņam atliek vien dzīvot savā realitātē". Uldis sarkastiski norāda: "pareizi ir, ar pamatskolu pilnīgi pietiek citādi pārāk gudras domas sāk nākt galvā caur to arī izlaidība, nepaklausība un mutes brūķēšana". Bet Jānis uzsver, ka Dāvida uzskati atbilst vecajam, patriarhālajam pasaules skatījumam. "Tajā laikā sievietes pret vīrieti izturējās ar cieņu, uzticēšanos un zināmu padevību, bet reizē sievietei bieži tika atņemta viņas balss. Ģimenē nav runa par “pakļaušanos”, bet par savstarpēju cieņu un sadarbību. Vīrs un sieva nav priekšnieks un padotais – viņi ir komanda, kas pieņem lēmumus kopā," uzsver vīrietis.
Kāda iedzīvotāja norāda, ka "viņai slikti paliek no šiem sektantiem, kas vienmēr piesauc Dieva vārdu, kad cenšas noniecināt pretējo dzimumu". Daina aicina vīrieti palasīt bībeli. "Vīri kaut kā izlaiž to daļu kur vīram jāmīl sava sieva kā viņš mīl Dievu… Bībele nenosaka, ka sieviete uz zemākas kārtas, kā vīriešiem to labpatīk uzsvērt, un aizmirst par saviem pienākumiem pret sievu!" Bet uzņēmēja Linda Mūrciene sarkastiski norāda, ka "labi, ka kāds beidzot paskaidroja, kādēļ viņa nav tikusi pie vīra".
Tikmēr Vladislavs Dāvidu aizstāv, norādot, ka "feminisms ir ļoti dziļi iezadzies baznīcā, un tas tiek pasniegts skaistos tādos it kā labskanīgos vārdos, ka sieva atsaugsies tikai uz pareizu līderību, un ja kaut kas ģimenē nav pareizi, tad tā ir tikai un vienīgi vīrieša problēma". Bet vēl kāda norāda, ka Dāvida teiktais ir izrauts no konteksta. "Viņš uzrunā draudzes sievas, nevis visas dāmas. Ja cilvēki ir izvēlējušies ticēt Dievam un sekot, tad viņi tic arī Bībelei. Tāpēc, principā, tas kopumā nav attiecināms uz visām dāmām," norāda iedzīvotāja.