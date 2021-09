Video: Māja laukos – muižas pārvaldnieka mājas otrā dzīve

Dundāles muižas ēka nav saglabājusies, bet senā muižas parka koku pavēnī savu otro dzīvi dzīvo pārvaldnieka nams. Jaunupmaļu saimnieki pret parka kokiem izturas ar īpašu rūpību. Ikviens no tiem ir numurēts un rūpīgi apkopts. Īpašums atrodas Lielupes stāvkrastā, tāpēc to nepadraud ikgadējie pavasara pali. Saimniecības teritorijā kopā ar aitām ganās brieži un stirnas, iebraucamais ceļš noslēdzas pie krāšņas, apaļas puķudobes, atjaunota senā no laukakmeņiem būvētā aka, turpat dārzā akmens gads un krēsli – pietrūkst tikai troļļu un elfu, kas apdzīvotu šo pasaku pasauli.

Mājas interjerā izmantotas gan Ņujorkas metro stila grīdas flīzes, gan griestu lampas, kas atceļojušas no Portugāles, gan Baltkrievijas lina aizkari – katra vissīkākā detaļa ir rūpīgi pārdomāta.

Žurnālā lasiet arī, kur un ko var celt bez būvatļaujas, vai grīdas segumam ir izdevīgi izmantot vecus dēļus, kā pareizi izbūvēt pagrabu, un citus noderīgus padomus.

Speciālizlaiduma lappusēs atradīsiet arī idejas un oriģinālus risinājumus, saņemsiet pieredzējušu saimnieku padomus un apmeklēsiet rūpīgi koptas un mīlētas lauku saimniecības.