Skaidro eksperts: kam pievērst uzmanību, iegādājoties remontējamu mājokli?

"Īpašums, kam nepieciešams remonts, var kļūt par labu ieguldījumu nākotnē, jo, to sakopjot un atjaunojot, tā vērtība var pieaugt un to ir iespējams pielāgot savām individuālajām vēlmēm. Tomēr pirms šāda īpašuma iegādes, ieteicams profesionālim novērtēt mājokļa tehnisko stāvokli, lai aprēķinātu nepieciešamās remonta izmaksas. Tas atvieglos sarunu procedūru arī ar banku par iespējamā finansējuma piešķiršanu un apmēru. Turklāt svarīgi ņemt vērā, ka šādos gadījumos banka rūpīgi izvērtē ne tikai klienta finansiālas iespējas, bet arī vēlmi un iespējas īpašumu savest kārtībā," stāsta Luminor bankas mājokļa kreditēšanas eksperts Kaspars Sausais.

Noskaidro, kāda būs īpašuma vērtība nākotnē

Nekustamais īpašums ir viens no drošākajiem ieguldījumiem, taču pirms pirkuma izdarīšanas jāpievērš uzmanība vairākiem faktoriem, kas var ietekmēt tā vērtību nākotnē. Svarīgs ir gan dzīvokļa tehniskais stāvoklis un plānojums pēc remontdarbu veikšanas, gan mājokļa atrašanās vieta, apkārtējā infrastruktūra un vai īpašumā ietilpst arī zemes gabals zem tā. Tikpat nozīmīga ir ērta piekļuve mājoklim, stāvvietu un sabiedriskā transporta tuvums un attālums līdz mācību iestādēm, piemēram, skolas vai bērnudārza. Izvēloties apkaimi, kurā iegādāties remontējamu nekustamo īpašumu, vēlams noskaidrot, kādi ir arī tās tālākie attīstības plāni un kāds ir vai varētu būt apkārtnē esošo dzīvojamo telpu pieprasījums nākotnē.



Mājokļa nākotnes vērtība neveidojas no pašreizējā īpašuma cenas, kam tiek pieskaitītas remonta izmaksas, tāpēc, lai noteiktu un prognozētu īpašuma aptuveno vērtību nākotnē, ir vērts aplūkot arī darījumu cenas līdzīgiem objektiem līdzīgās atrašanās vietās. Informācija par reālu darījumu cenu ir pieejama cenubanka.lv. Tāpat ir būtiski pievērst uzmanību tam, kāds būs mājokļa kopējais stāvoklis pēc 15-20 gadiem, piemēram, vai mājoklis ir energoefektīvs. Iespējams, mājokļa uzlabošanas un remonta laikā tam nepieciešams investēt papildu līdzekļus, lai ilgtermiņā ietaupītu savas finanses.

Aprēķini faktiskās remonta izmaksas

Izvērtējot mājokļa iegādi, vairumā gadījumu pašam nav iespējams vizuāli noteikt tā tehnisko stāvokli un vajadzīgo uzlabojumu sarežģītību, līdz ar to arī nepieciešamo līdzekļu apmēru remontdarbu veikšanai. Lai atvieglotu procesu, ieteicams piesaistīt nozares profesionāļus, kas to visu palīdzēs izvērtēt. Turklāt speciālists pievērsīs uzmanību arī komunikācijām, piemēram, elektrosistēmai, kanalizācijai, ūdensvadiem, apkurei, to tehniskajam stāvoklim un vēlamajiem uzlabojumiem. Tikai pieredzējuši eksperti spēs novērtēt ēkas nesošo konstrukciju – pamatu, sienu un pārsegumu stāvokli, kuru remontam vai pārbūvei parasti jāatvēl vislielākie ieguldījumi. Veicot aprēķinus par remonta izmaksām, svarīgi paredzēt līdzekļus arī neplānotiem darbiem, kas varētu rasties remontdarbu procesā. Pieredze liecina, ka veicot lielākus remontdarbus neparedzētie izdevumi sastāda pat 5 līdz 10% no kopējām remontdarbu izmaksām.



Plānojot nepieciešamos remontdarbus, nevajag aizmirst par arī nepieciešamo remontdarbu un būvdarbu saskaņošanu. Pirms remontdarbu veikšanas dzīvoklī jāsaprot, vai ieplānotās pārbūves iespējams paveikt neskaņojot ar citiem mājas iedzīvotājiem. Pretējā gadījumā pēc pirkuma veikšanas var nākties veikt plānoto remontdarbu pārplānošanu, kas atkal prasīs papildu līdzekļus un laiku.

Pārdomā finansējuma iespējas īpašuma iegādei un remontam

“Katru nekustamā īpašuma kredīta pieprasījumu banka vērtē individuāli, ņemot vērā arī īpašuma tehnisko stāvokli. Mājokļos, kur nepieciešams tikai kosmētiskais remonts, aizdevums tā iegādei tiek piešķirts standarta kārtībā, pamatojoties uz īpašuma tirgus vērtību," piebilst Kaspars Sausais.



Savukārt ēkām, kur jāveic nopietnāki remontdarbi, bankas pienākums ir pārliecināties par kādiem līdzekļiem klients ieplānojis atjaunot īpašumu – vai pircējam ir savi iekrājumi vai būs nepieciešams papildu aizdevums no bankas. Vērienīgākiem remontdarbiem, piemēram, jumta, logu nomaiņai vai siltināšanai, bankā būs jāiesniedz tāme ar provizoriskajām izmaksām paredzētajiem uzlabojumiem.



Uzzini savas iespējas, kā arī saņem atbildes uz jebkuru ar mājokļa būvi vai iegādi saistītu jautājumu, piesakoties konsultācijai Luminor Mājokļu centrā!

Raksts tapis sadarbībā ar Luminor