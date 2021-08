4 svarīgākie faktori jauna mājokļa izvēlē

Atrašanās vieta un apkārtējā vide

Būtisks faktors mājokļa izvēlē ir tā atrašanās vieta – apskatot potenciālo mājvietu, vēlams rūpīgi izpētīt blakus esošo infrastruktūru. Īpašu uzmanību jāpievērš gan veikalu tuvumam, gan sabiedriskā transporta pieturvietām, kas būs aktuāli tiem, kam ikdienā jāpārvietojas ar sabiedrisko transportu. Savukārt auto īpašniekiem jāizvērtē autostāvvietu pieejamība un ar to saistītās izmaksas. Vienlaikus svarīgs ir mājokļa attālums no izglītības iestādēm, ja plānojat ģimeni vai jūsu ģimenē jau ir bērni. Jāapskata arī izvēlētā dzīvokļa vai mājas apkārtne – vai ir droši, cik kārtīgs ir pagalms un tuvākā apkārtne. Iespēju robežās ieteicams saprast, kādi ir kaimiņi – var mēģināt pieklauvēt pie kādām durvīm un aprunāties ar mājokļa iemītniekiem par to, kas viņiem konkrētajā ēkā un apkaimē patīk, kas nepatīk vai rada sarežģījumus.

Foto: Publicitātes foto

Ēkas un zemes īpašuma statuss

Pirms ēkas aplūkošanas klātienē, vēlams noskaidrot papildu informāciju par mājas projektu. Tas sniegs pirmo ieskatu gan būves priekšrocībās salīdzinājumā ar citiem līdzīgiem projektiem, gan norādīs uz problēmām, kas tajā fiksētas. Klātienē rūpīgi jāapskata ēkas sienas – vai uz tām nav redzamas plaisas, mitruma pēdas vai pat pelējums. Šis ir pirmais signāls par mājas tehnisko stāvokli un nolietojumu.

Tāpat ieteicams iepazīties ar nesen veiktajiem un plānotajiem remontdarbiem – ja mājai netiek veikti regulāri uzturēšanas darbi, ilgtermiņā tas var novest pie lielākiem izdevumiem avārijas situāciju novēršanai. Par daudzdzīvokļu nama stāvokli un apsaimniekošanu liecina kāpņu telpa un pagrabs, tāpēc noteikti jāpainteresējas arī par nama apsaimniekotāju. Vienlīdz svarīgi ir pārliecināties, kāds ir zemes īpašuma statuss un vai mājai ir parādi. Ja ēka atrodas uz citām personām piederošas zemes, tas radīs regulārus papildu izdevumus par mājokli vai pat juridiskus izaicinājumus. Informācija par to, uz cik zemes gabaliem atrodas ēka un kam tā pieder, var iegūt jautājot pārdevējam, apsaimniekotājam vai www.kadastrs.lv.

Iekštelpu stāvoklis un aprīkojums

Mājokļa apskates laikā kritiski jāizvērtē arī iekštelpas, un vēlams jau iepriekš nolemt, vai ir vēlēšanās jaunajā mājvietā ievākties uzreiz vai pirms tam veikt remontdarbus, kam būs nepieciešami papildu līdzekļi. Iekštelpu novērtējumu var sākt ar acīmredzamo, piemēram, dzīvokļa vai mājas iekštelpu sienām. Par daudz ko var liecināt arī aromāti, kas nāk no apkārtnes vai ir novērojami telpā. Tikpat būtiski ir noskaidrot mitruma līmeni, ko daudzos gadījumos iespējams noteikt jau pārkāpjot nama slieksni. Ja tiek novērotas problēmas, uzreiz jāapdomā, cik izmaksātu trūkumu novēršana – tāpēc rūpīgi jāapskata arī vismazākās detaļas. Piemēram, Luminor klientu pieredzē ir bijuši gadījumi, kad tikai pēc mājokļa iegādes tiek konstatēts, ka kādā no rozetēm nav elektrības. Jāatceras novērtēt arī ūdens kvalitāte, jo mājokļos ar vecāku infrastruktūru ūdens kvalitāte un spiediens var būt neapmierinošs, un labošanas process kopumā ir sarežģīts un dārgs. Ieteicams personai, kas pārdod mājokli un ir zinoša tehniskajos jautājumos, pajautāt par plānojumu un telpā veiktajiem remontdarbiem. Visbeidzot jānoskaidro jautājums par komunālajiem pakalpojumiem – cik lieli ir rēķini ziemā un vasarā, kādas izmaksas iekļaujas kopējā rēķinā un kas jāmaksā papildus. Tas ļaus saprast reālās ar mājokli saistītās ikmēneša izmaksas.

Foto: Publicitātes foto

Finanses jauna mājokļa iegādei

Ja ir izdevies atrast mājokli, kas ir apmierinošā tehniskajā stāvoklī un ar labu plānojumu, dzīvesstilam un vajadzībām atbilstošu atrašanās vietu, var izrādīties, ka tā kopējās izmaksas ir augstākas nekā sākotnēji plānots. Šādā gadījumā var vērsties pie bankas pēc papildu finansējuma. “Ideālajā gadījumā mājokļa meklēšanai vajadzētu sākties tieši ar vizīti bankā, lai saprastu, kādas ir klienta kreditēšanas iespējas, nevis otrādi. Apzinoties savas finansiālās iespējas, process kļūs daudz raitāks. Tāpat var izmantot arī Altum mājokļa garantijas ģimenēm ar bērniem vai jaunajiem profesionāļiem – tās palīdzēs samazināt pirmās iemaksas apmēru. Savukārt daudzbērnu ģimenes var pieteikties Altum programmā “Balsts” un saņemt neatmaksājamu valsts subsīdiju līdz 12 000 eiro apmērā. Jāapzinās, ka hipotekārais kredīts nenozīmē parādsaistības gandrīz uz visu mūžu, jo atmaksas termiņu un ikmēneša maksājumus ir iespējams pielāgot savai finansiālajai situācijai. Piemēram, mirklī, kad ikmēneša ienākumi palielinās, tos ir iespējams ieguldīt kredīta atmaksā, tādējādi saīsinot kredīta termiņu vai samazinot ikmēneša maksu,” norāda Luminor pārstāvis.

