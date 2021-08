VIDEO. Mazdārziņu modē viduslaiku dārzs pēc Cēsu pils izcilā parauga

Ieraugot dārzu un uzzinot, kas veido augsni augstajās dobēs, daudzi pils apmeklētāji savus mazdārziņus pārveido pēc šīs viduslaiku metodes. Dobēs ir ne tikai melnzeme, bet arī īpaši veidots komposts no pārtikas pārpalikumiem, nezālēm, dabas materiāliem no amatnieku darbnīcām. Turpat arī ogles, dūņas, zirgu mēsli u. c. Kad organisko atkritumu kokteilis pietiekami fermentējies un salikts dobēs, augu sēklas šādā augsnē ātri vien ielaiž saknes. Pils dārzniece Līga Eglīte saka: “Kompostam ir jāsmaržo labi, patīkami. Gandrīz kā rudzu maizei. Tad būs īsts.”



Dārzniecei arī zināms, ka kāds klosteris Rīgā no Cēsu pils dārza noskatījies gurķu audzēšanas taktiku, to stīgas virzot uz augšu. Līdzīgas ziņas saņem arī no ārzemju un vietējiem ceļotājiem. “Faktiski kopš pirmā gada, kad šeit ir augstās dobes, cilvēki no visas pasaules, kam tā lieta ir patikusi, ir teikuši: “Man arī būs!” Un man ir sagadījies, ka tas pats cilvēks ir atbraucis pēc pāris gadiem un teicis: “Man izdevās!” Un es nerunāju tikai par Latviju. Varētu teikt, ka internets ir pilns ar diskusijām, kā man šogad veicās vai neveicās ar viduslaiku augstajām dobēm.” Tā stāsta Cēsu pils dārzniece.



Pievienotajā video skaties praktiskus padomus augsto dobju ierīkošanā.

Citi šobrīd lasa “Es esmu brīvs!” Linda Liepiņa saceļ kājās internetu ar savu dziedājumu Šlesera partijas kongresā Vīrietis iemūžinājis Latvijā reti sastopamo gludeno čūsku Lamuvārdi, puspatiesības un veci fakti - ar kādām metodēm vēlētājus zvejo Aldis Gobzems