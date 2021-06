Augstspiediena mazgātājs auto mazgāšanai un ne tikai. Padomi tā izmantošanā.

Ko spēj panākt spēcīga ūdens strūkla?

Augstspiediena mazgātāji pēc iespējas ērtāk un efektīvāk, ietaupot izmaksas, sakops ne tikai auto, bet arī mājokļa ārpusi, dārzu, komerctelpas vai jebko citu, ko var noskalot ar ūdeni. Tas ir aprīkots ar garu, lokanu šļūteni un vadu, kas atvieglo darbu, bet samezglošanās risks ir neliels. To ir viegli pievienot pie elektriskās strāvas no lielāka attāluma, kā arī mazgātāja detaļas kā kabelis, šļūtene, sprauslas un citi piederumi, kas ir vienkārši un ērti pievienojami, pēc iespējas ātrāk ļauj uzsākt darbu.

Augstspiediena mazgātājs izceļas ar vairākām tā svarīgām īpašībām:

Precīzs un efektīvs ūdens spēks. Apvienojot maksimālo ūdens mazgāšanas veiktspēju, ar šādu ūdens ierīci ir iespējams iztīrīt jebkuru vietu ātri un bez piepūles.

Apvienojot maksimālo ūdens mazgāšanas veiktspēju, ar šādu ūdens ierīci ir iespējams iztīrīt jebkuru vietu ātri un bez piepūles. Ļauj sasniegt maksimumu. Ar īpaši izgatavotiem piederumiem ir iespējams nodrošināt daudzveidību un lielāku mazgāšanas spēku.

Bez tā, ka augstspiediena mazgātāji ir bieži sastopami pašapkalpošanās auto mazgātuvēs, šādi profesionāli rīki nodrošina arī citas tīrīšanas funkcijas.

Dārza mēbeļu tīrīšana: visas dārza mēbeles ātri vien kļūs tīras un gatavas atkal uzņemt labākās dārza ballītes.

visas dārza mēbeles ātri vien kļūs tīras un gatavas atkal uzņemt labākās dārza ballītes. Sienas, akmens un citu flīžu tīrīšana: mājā vai komerctelpās netīras flīzes? Nav problēmu! Ņemam talkā augstspiediena mazgātāju un tīrība garantēta.

mājā vai komerctelpās netīras flīzes? Nav problēmu! Ņemam talkā augstspiediena mazgātāju un tīrība garantēta. Terases tīrīšana: pirms un pēc viesībām nomazgāta terase ir viena no prioritātēm. Ar mazgātāju to izdosies izdarīt pēc iespējas labāk.

pirms un pēc viesībām nomazgāta terase ir viena no prioritātēm. Ar mazgātāju to izdosies izdarīt pēc iespējas labāk. Dārza laistīšanas darbi: Ne tikai ar parastu šļūteni var aplaistīt dārzu, ņem augstspiediena mazgātāju un izmanto to dārza laistīšanai!

Ne tikai ar parastu šļūteni var aplaistīt dārzu, ņem augstspiediena mazgātāju un izmanto to dārza laistīšanai! Komectelpu tīrīšana: ražošanas telpās, piemēram, pārtikas, kuras pārsvarā aprīkotas ar flīzēm, spēcīgas ūdens strūklas ir kā nerakstīts likums grīdu sakopšanai.

ražošanas telpās, piemēram, pārtikas, kuras pārsvarā aprīkotas ar flīzēm, spēcīgas ūdens strūklas ir kā nerakstīts likums grīdu sakopšanai. Velosipēdu, motociklu mazgāšana: dubļi vai putekļi ir viegli nomazgājami ar ūdeni, turklāt grūti aizsniedzamas vietas ūdens strūkla iztīrīs vieglāk kā to paveiktu tīrīšana ar rokām.



Kā tīrīt auto?

Augsta spiediena ūdens strūkla jau sen sevi pierādījusi kā vienu no efektīvākajiem veidiem, kā mazgāt auto. Jā, ir iespējams, arī pašam neķēpāties, un doties uz tuvāko degvielas uzpildes staciju, kur tiek piedāvāta automātiskā mazgāšana, tomēr tā nekad nebūs tik kvalitatīva kā mazgāšana ar rokām un attiecīgiem rīkiem. Augstspiediena mazgātājs ir tieši šis vajadzīgais instruments, jo tas palīdzēs veikt auto nomazgāšanu vajadzīgajā līmenī.

Kā vislabāk veikt auto mazgāšanu? Lūk, pāris soļi, kuri palīdzēs to izdarīt pēc iespējas labāk:

Pārbaudi, vai viss strādā. Nedaudz atkāpies no auto un ar tā palīdzību viegli aplaisti auto. Riepas apstrādā nedaudz vairāk kā pārējo auto daļu, jo tās ir visvairāk netīras. Esi uzmanīgs ap spoguļiem un priekšējiem un aizmugurējiem gaismas lukturiem.

Nedaudz atkāpies no auto un ar tā palīdzību viegli aplaisti auto. Riepas apstrādā nedaudz vairāk kā pārējo auto daļu, jo tās ir visvairāk netīras. Esi uzmanīgs ap spoguļiem un priekšējiem un aizmugurējiem gaismas lukturiem. Ieziepē automašīnu. Nomaini speciālos ziepju uzgaļus un ar tīrīšanas līdzekli aplaisti visu auto.

Nomaini speciālos ziepju uzgaļus un ar tīrīšanas līdzekli aplaisti visu auto. Pagaidi līdz piecām minūtēm, lai tīrīšanas līdzeklis ievelkas auto. Ja ārā ir karsta diena, tad ilgi negaidi, pārēj pāri ar ūdeni nedaudz biežāk.

Ja ārā ir karsta diena, tad ilgi negaidi, pārēj pāri ar ūdeni nedaudz biežāk. Nomaini uzgaļus uz augstāku spiedienu , ar kura palīdzību mazgā automašīnu no augšas līdz apakšai, pašam atrodoties pāris metrus no auto.

, ar kura palīdzību mazgā automašīnu no augšas līdz apakšai, pašam atrodoties pāris metrus no auto. Ļauj auto nožūt, vai arī noslauki to ar speciālu tīrīšanas lupatiņu.

Rezultātā auto spīdēs un laistīsies, un būs gatavs atkal doties ielās, izskatoties kā tikko iznācis no profesionālās automazgātuves.

Augstspiediena mazgātājs var veikalos atšķirties. Tas tiek piedāvāts ar dažādiem maksimālā spiediena bāriem. Mazgātājam var būt no 125 līdz 190 bāriem. Ņemot vērā maksimālo spiedienu, atšķirsies arī ūdens plūsmas patēriņš stundā. Tas var būt no 320 līdz pat 610 litriem stundā. To jauda arī būtiski atšķirsies. 125 spiediena bāra rīkam būs 1500 W jaudas diapazons, kamēr 190 bāru - 3300 W. Pirms iegādes jāsaprot, vai tavā mājā vai komerctelpās ir tik liela elektrības strāva, kas var tikt galā ar tādu jaudu. Šļūtenes garums klasiski ir no septiņiem līdz deviņiem metriem, taču 180 vai 190 bāru mazgātāju šļūteņu garums būs pat 15 metri.

Komplektācija arī var būt atšķirīga katram modelim. Metāla sūknis, šļūtenes rullis, elastīga šļūtene un dubultie šarnīrveida ātrie savienojumi nāk komplektā, kamēr jaudīgāki produkti būs aprīkoti ar misiņa sūkņa galvu, armētu šļūteni, piederumu uzglābāšanas vietu un indukcijas elektromotoru. Augstspiediena mazgātāji cenas ziņā mēdz atšķirties, sākot no aptuveni 140 eiro līdz pat 650 eiro. Atkarīgs, kādām vajadzībām izmantosi un cik jaudīgu un ar kādiem papildus aprīkojumiem vēlies iegādāties.

Husqvarna nodrošina kvalitāti un intuitīvu vadību. Katrs modelis ir optimizēts maksimālai tīrīšanas veiktspējai un lieliskas pieredzes gūšanai. Ielūkojies Husqvarna officiālajā vietnē un saņem labāko augstspiediena mazgātāju par izdevīgāko cenu!

Raksts tapis sadarbībā ar Husqvarna.