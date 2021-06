Vai termokrūze var izglābt pasauli?

"Zero waste" kustība jeb bezatkritumu dzīvesveids pasaulē kļūst arvien populārāks. Un, lai gan šie nosaukumi rosina domas par pilnīgu atkritumu izskaušanu, vēlamies iedrošināt - tev nav viss jādara perfekti, lai dotu ieguldījumu cīņā pret piesārņojumu. Daudzi iesaistās pasaules glābšanā ar mazumiņu - lai veikalā nosvērtu banānus, tie nav obligāti jāliek maisiņā, un atkārtoti lietojama auduma kulīte var būt pat stilīgs aksesuārs, ne tikai funkcionāls iepirkumu maiss.



Vienreizlietojamās krūzes ir viens no lielākajiem piesārņojuma avotiem. Ja esi regulārs kafijas dzērājs, un sanāk bieži izvēlēties dzērienu līdzņemšanai, apsver termokrūzes iegādi, lai katrs kafejnīcas apmeklējums nerada jaunus atkritumus. Diemžēl vienreizlietojamās krūzītes nav tik nevainīgas, kā varētu domāt - papīrs ir apstrādāts ar plānu plastmasas kārtiņu, lai krūze ar karsto dzērienu tavās rokās nesadalītos. Turklāt, šo plastmasas kārtiņu ir teju neiespējami atdalīt no kartona, tāpēc šāda veida trauki pārstrādi nepiedzīvo. Ja katrs kafijas fans izvēlētos turpmāk līdzņemšanas kafiju dzert no atkārtoti lietojamas krūzes, mēs patiešām varētu būt soli tuvāk tīrākai planētai.

Pirkt vai nepirkt?

Tomēr, domājot par atkritumu samazināšanu, jāuzsver, ka nav vērts nopirkt termokrūzi, lai vēlāk noglabātu to kaut kur virtuves skapīšu labirintos. Lūk, daži argumenti, kas varētu tevi motivēt to regulāri izmantot:

Temperatūras saglabāšana. Iespējams, termokrūžu lielākā priekšrocība ir spēja saglabāt dzēriena temperatūru. Neatkarīgi no tā, vai dod priekšroku karstai kafijai vai ledus tējai, termokrūze uzturēs dzēriena sākotnējo temperatūru stundām ilgi.



Drošs vāciņš. Ja arī tev kaut reizi ir sanācis aplieties, kārtīgi neuzlikta plastmasas vāciņa dēļ, tad dod iespēju termokrūzei - tām ir skrūvējami vai ar gumiju noslēgti vāciņi, lai šādas nelaimes negadītos. Turklāt, bieži arī dzeršanas snīpītis ir aizverams, lai, esot kustībā, nezaudētu pat mazāko dzēriena lāsīti.



Izdevīgs ieguldījums. Sagatavo kafiju savā mīļākajā termokrūzē mājās, un dodies ceļā! Tā noteikti ietaupīsi gan laiku, gan labu summiņu, jo vairs nebūs jātērē €3,50 ikrīta kafejnīcas apmeklējumam.



Atlaides. Arvien vairāk tirgotāju piedāvā atlaidi tevis izvēlētajam dzērienam, ja nāc ar savu krūzi. Uzvarētāji ir visi - kafejnīca ietaupa uz papīra krūzītēm, tu saņem lētāku dzērienu, un kopā jūs samazināt atkritumu daudzumu.



Bezmaksas ūdens. Liela daļa kafejnīcu piedāvā bez maksas papildināt tavu termokrūzi vai ūdens pudeli ar filtrētu ūdeni. Tāpēc droši izmanto savu termokrūzi arī kā vēsa ūdens glabātāju.

Pie mīnusiem jāpiemin fakts, ka lielāko daļu termokrūžu nedrīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā, jo tas var bojāt siltuma uzglabāšanas spēju. Tomēr kopšana nav sarežģīta, ja atceries krūzi regulāri izskalot un pa laikam izmazgāt ar trauku mazgājamo līdzekli.



Dzīve ar termokrūzi sākumā var būt nedaudz neērta, tomēr nepadodies! Iespējams, sākumā aizmirsīsi to mājās vai bažīsies par to, ka tā aizņem daudz vietas. Tomēr labā ziņa ir tāda, ka standarta termokrūze ir diezgan kompakta, un tik daudz vietas nemaz neaizņem. Un, ja ikdienā pārvietojies ar mašīnu, vari to vienmēr glabāt tur.

Biedējošais BPA

Ja esi izlēmis izdarīt pirkumu, tev jāzina, ka daudzu plastmasas un metāla trauku sastāvā ir bisfenols A (BPA), kas savu īpašību dēļ ir simpātisks daudziem ražotājiem. BPA ļauj iepakojumiem būt gaisa un mikroorganismu necaurlaidīgiem, tādējādi ilgāk saglabājot produktus svaigus. Par spīti tam, BPA klātbūtne nav vēlama, jo kopā ar produktiem, kuri uzglabāti šāda veida traukos, šo vielu uzņemam savā organismā. BPA ķīmiskā struktūra ir ļoti līdzīga hormonam estrogēnam, tāpēc tas organismā var saistīties ar estrogēnam paredzētajiem receptoriem un izjaukt hormonālo līdzsvaru, un, iespējams, pat ietekmēt auglību un grūtniecības gaitu. Termokrūze vai ūdens pudele bez BPA šādas raizes neradīs. Par laimi, Eiropas Savienībā BPA ir reti sastopams, un visbiežāk ražotāji leposies ar to, ka viņu produkti ir "BPA free".

Stilīgo krūžu meklējumos

BPA klātbūtne ir tikai viens no kritērijiem, kuru apskatīt, izvēloties jaunu krūzi. Ir svarīgi arī izvēlēties atbilstošu izmēru, vāciņa aizdari un temperatūras saglabāšanas ilgumu. Bet papildus drošībai un funkcionalitātei ir arī dizains. Termokrūzes jau sen vairs nav tikai pelēkas un garlaicīgas. Asobu zīmols uzskatāmi parāda, ka termokrūzi vai ūdens pudeli vari izmantot arī kā aksesuāru, jo tās ir stilīgas un mūsdienīgas, nezaudējot funkcionalitāti. Apskati plašo piedāvājumu esmilukafiju.lv vai veikalos Stabu ielā 30, Valmieras ielā 43 vai t/c "Spice Home", lai paspētu noķert kādu no modernajām termokrūzēm ar atlaidi!

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar esmilukafiju.lv