Dārzam uzbrūk maijvaboles - šie kukaiņi ir ārkārtīgi rijīgi un izturīgi

Spēcīgi, izturīgi, rijīgi

Viena maijvabole var izdēt līdz pat 70 oliņām, no kurām attīstās kāpuri. Pirmajā dzīves gadā kāpuri barojas ar augu atmirušajām daļām, otrajā dažādo ēdienkarti, uzgraužot arī kāda auga jaunās saknes. Sākot ar trešo savas dzīves pavasari, maijvaboļu kāpuri pārtiek pārsvarā no augu saknēm un sakneņiem, ceturtajā gadā tie cītīgi mielojas līdz jūnija beigām. Tad iekūņojas un pēc aptuveni pusotra mēneša izlien no augsnes jau kā maijvabole. Ja laiks ir sauss un karsts, iekūņojušies kāpuri par vabolēm var neattīstīties un aiziet bojā.

Nedz maijvaboles, nedz to kāpurus nebaida aukstas ziemas, jo tie pārziemo dziļi augsnē (1–1,5 m), kur sals nevar kaitēt. Balti dzeltenīgajiem kāpuriem ar sešām kājām un melno galvu ir milzīga apetīte, bet par pārtikas trūkumu tie nevar sūdzēties, jo ar savu spēcīgo apakšžokli viegli sagrauž pat septiņgadīga koka saknes.

Foto: Shutterstock

Kā tikt galā ar maijvaboļu kāpuriem…

● Salasi. Augsni uzroc vismaz 60 cm dziļumā, atrastos kāpurus salasi un iznīcini.

● Bagātini augsni ar slāpekli. Šie kāpuri necieš augsni, kas bagātīga ar slāpekli, tāpēc labs līdzeklis to padzīšanai no dārza ir baltais āboliņš. Tā sakņu mezgliņos dzīvo baktērijas, kas absorbē skābekli un sintezē olbaltumvielas, kā rezultātā augsnē uzkrājas slāpeklis, kas ļoti nepatīk maijvaboļu kāpuriem.

● Atskābini augsni. Maijvaboļu kāpuriem patīk skāba augsne. Ja tāda ir tavā dārzā, kaļķo to, lai padarītu augsni neitrālu un maijvabolēm ne tik tīkamu.

● Iestādi lupīnas. Lupīnu saknes kāpuriem ir īsta inde, tāpēc tie ātri vien pamet vietu, kur aug šis augs.

…ar maijvabolēm?

Maijvaboļu ķeršana ir viens no efektīvākajiem kāpuru ierobežošanas veidiem. Noķerot vienu maijvaboli, pasargāsi dārzu no desmitiem tās kāpuru.

● Slazds ar gaismu. Līdz ar tumsas iestāšanos kokos, ap kuriem iepriekš lidinājās maijvaboles, pakar caurspīdīgus traukus, kuros ieliec gaismas avotu. Vaboles, lidojot uz gaismu, atsitīsies pret trauku un apdullušas nokritīs zemē; tad tās ātri jāsalasa. Gaismas slazdu vari noziest ar veikalā nopērkamo mušu līmi; tad vaboles pielips, un atliks tās tikai noņemt.

● Izmanto lipekļus. Koku zaros pakar kartona gabalus (20x20 cm), kas apziesti ar mušu līmi.

● Piesaisti putnus. Parūpējies par to, lai tavā dārzā patiktu uzturēties putniem, jo tiem garšo maijvaboles.

Saistītās ziņas Dārzā saimnieko kurmis - tas nav tik briesmīgi, kā sākumā šķiet Paparde palīdz cīņā pret dārza kaitēkļiem Laputis, tīklērces, tārpi un citi kaitēkļi puķupodā. Kā tikt vaļā?