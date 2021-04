Kāds katls ir piemērotāks ēdiena gatavošanai uz ugunskura?

Pirms katla iegādāšanās jāapsver, cik personām visbiežāk tiks gatavots ēdiens, – par pamatu rēķina zupu. Āra pasākumiem 6–8 personām piemērots būs 10 litru katls – ar aprēķinu, ka ēdiens nepārvārīsies pāri malām un ka katrs, iespējams, gribēs vēl kādu nelielu piedevu.

Pērkot katlu, īpaša uzmanība jāpievērš rokturim – tas nedrīkst būt par tievu, citādi var gadīties, ka, ceļot smagāku saturu, rokturis ņem un pārlūst. Katlam vajag arī vāku – tad produkti un ēdiens kopumā ātrāk uzvārīsies.

Čuguna katla priekšrocības

● Smagais katls sasilst lēnām, līdz ar to sākumā ir labs maigu produktu pagatavošanai.

● Ja katls ir sakarsis pavisam karsts, tad ilgi uzglabā karstumu un vajag mazāk malkas, tā retāk jāpiemet, un nav ik pa brīdim nervozi jāpārbauda, vai ēdiens katlā nav pārstājis vārīties.

● Vada siltumu viscaur vienmērīgi, tāpēc arī ēdiens gatavojas vienmērīgi.

● Ja katlam ir pieguļošs vāks, lielākā daļa tvaiku paliek katlā, un tas jo sevišķi nāk par labu gaļai – tā kļūst sulīga un nav sausa.

● Ja vāks ir pilnīgi līdzens (horizontāls), pēc vajadzības uz tā var uzlikt ogles, lai ēdiens gatavojas arī no virspuses vai gatavs ilgāk saglabājas silts.

● Labi noder ātrai gaļas apcepšanai – kārtīgi sakarsētā katlā tā ātri un vienmērīgi apbrūninās.

● Čuguna katlā gatavots ēdiens iegūst izteiksmīgāku garšu nekā citu materiālu katlos gatavotais.

Čuguna katla mīnusi

● Tas ir smags, tāpēc grūtāk cilājams un pārvadājams; ar to vairāk jāuzmanās, lai neizslīd no rokām, it sevišķi, ja tas ir pilns ar karstu ēdienu.

● Ja dabū spēcīgāku triecienu, katls var saplaisāt.

● Grūtāk iztīrāms nekā citu materiālu katli, it sevišķi, ja gadījies ēdienu piededzināt.

● Var gadīties, ka sāk rūsēt.

Kā kopt čuguna katlu?

● Pēc lietošanas izmazgā karstā ūdenī un izberž ar suku, bet mazgājamo līdzekli nelieto.

● Ja ir tik netīrs vai piededzis, ka nekādi nevar izberzt, var pamēģināt šādu paņēmienu: katlā ielej ūdeni, uzvāra un ļauj kādas 10 minūtes pavārīties. Pēc tam noņem no uguns un ar plānu koka vai silikona lāpstiņu noberž netīrumu kārtu.

● Iztīrītu un rūpīgi izsusinātu katlu viegli ieziež ar neitrālas garšas un smaržas eļļu un ar papīra salveti rūpīgi ierīvē.