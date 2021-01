Ar ko eko veļas pulveri atšķiras no citiem?

● Ierasto veļas pulveru sastāvā ir virsmas aktīvās vielas, tās atbrīvo audumu no netīrumiem un neļauj tiem atkārtoti pieķerties audumam. Lai to nodrošinātu, virsmas aktīvajās vielās ir taukos un ūdenī šķīstoši komponenti vienā un tajā pašā molekulā. Nonākot apkārtējā vidē, šie savienojumi slikti sadalās un uzkrājas dzīvajos organismos.

Lai virsmaktīvās vielas varētu iedarboties, līdzeklim pievieno mīkstinātājus, kas novērš ūdens cietību. Parastajos, ne bioloģiskajos līdzekļos ūdens mīkstināšanai tiek izmantoti fosfāti un polifosfāti, kas, nonākot ūdenskrātuvēs, izraisa to aizaugšanu jeb eitrofikāciju, un tā, kā zināms, ir nopietna Baltijas jūras ekoloģiskā problēma.

● Veikalos nopērkami arī atsevišķi mazgāšanas līdzekļi, kas paredzēti tieši baltās veļas mazgāšanai. Tie bieži vien satur optiskos balinātājus, kas nevis balina, bet pārklāj drēbes ar fluorescējošām daļiņām, kuras baltam audumam tikai liek izskatīties vēl baltākam. Optiskie balinātāji neizskalojas un uzkrājas auduma šķiedrās, bet, nonākot pastāvīgā kontaktā ar auduma valkātāja ādu, var radīt alerģiskas reakcijas. Tāpat šīs vielas bioloģiski nesadalās, radot kaitējumu arī videi.

Pārbaudes izturējušie ekoloģiskie sadzīves mazgāšanas līdzekļi Eiropas Savienībā tiek marķēti ar EcoLabel ekopuķīti. To redzot uz produkta, vari būt drošs, ka līdzeklis gan mazgās drēbes, gan nenodarīs kaitējumu videi. (Foto: Shutterstock.com)

● Eko jeb bioloģiskie veļas mazgāšanas līdzekļi no parastajiem atšķiras ar sastāvu: tie tiek gatavoti no dabai draudzīgām izejvielām, kas, nonākot kanalizācijā, dabiski sadalās. Arī iepakojums ekoloģiskajiem mazgāšanas līdzekļiem visbiežāk būs no pārstrādāta vai pārstrādājama materiāla. Tie nesatur krāsvielas, fosfātus un uzbāzīgas smaržvielas, tāpēc atšķirībā no parastajiem veļas mazgāšanas līdzekļiem ir arī mazāk kaitīgi cilvēka veselībai.

● Dažkārt cilvēki neizvēlas bioloģisko mazgāšanas līdzekli, jo domā, ka ar dabai draudzīgu sastāvu traipus no apģērba nevarēs izmazgāt. Taču jebkurš bioloģiskais līdzeklis tiek stingri testēts ne tikai pēc tā ietekmes uz vidi, bet arī lai tā mazgāšanas spējas būtu tādas pašas vai pat spēcīgākas nekā citiem tīrīšanas līdzekļiem.

Foto: Shutterstock

Ņem vērā! Lai veikalā pazītu bioloģisku veļas mazgāšanas līdzekli, pievērs uzmanību etiķetei. Bez nosaukumā ietvertā zaļš vai draudzīgs videi tam jābūt atbilstoši testētam un sertificētam. Pārbaudes izturējušie ekoloģiskie sadzīves mazgāšanas līdzekļi Eiropas Savienībā tiek marķēti ar EcoLabel ekopuķīti. To redzot uz produkta, vari būt drošs, ka līdzeklis gan mazgās drēbes, gan nenodarīs kaitējumu videi.

