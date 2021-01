Haoss un nekārtība mājās atņem enerģiju - 4 racionāli padomi, kā rīkoties

Lūk, vairāki padomi, kā ieviest kārtību mājās.

Dari tā:

● Priekšmeti, kuri mums patīk, kurus izmantojam un par kuriem priecājamies, labvēlīgi iedarbojas uz mūsu zemapziņu, tāpēc dzīvojamās telpās vajadzētu atstāt tikai tādus, bet no visa pārējā šķirties. Visvieglāk to izdarīt, ja no telpas – istabas vai virtuves – iznes laukā visu, izņemot lielās mēbeles. Pēc tam katru priekšmetu novērtē ar savām sajūtām, vai man tas patiešām patīk un vai man tas ir noderīgs. No visa, par ko ienāk prātā doma – varbūt kādreiz noderēs, atbrīvojies bez nožēlas.

● Ja maz laika, lai izkrāmētu tukšu visu telpu, koncentrē uzmanību uz vienu lietu, piemēram, uz virtuves atvilktni ar galda piederumiem. Izkrāmē to tukšu, pēc tam paņem rokā katru priekšmetu un padomā, kad pēdējo reizi to lietoji, vai tas ir praktisks, vai tas tevi priecē.

Arī dekoratīvos un interjera priekšmetus paturi savās telpās tikai tad, ja, uzmetot tiem skatienu, sajūti prieku, patikšanu vai gandarījumu.

● Taupības, agrās celšanās un dzīvokļa kārtošanas kampaņas diemžēl palīdz tikai īsu brīdi tāpēc, ka nav izveidojies paradums regulāri pārdomāt un apsvērt savus izdevumus, noslaucīt putekļus tad, kad tie vēl ir gandrīz nemanāmi. Taču paradums regulāri sakopt māju, izmazgāt veļu veidojas tikai tad, ja konkrētu darbību atkārto vēl un vēl. Šāda jauna programma smadzenēs iesēžas tikai apmēram pēc 30 dienām. Tad tā ir ieņēmusi savu vietu zemapziņā, un cilvēks par to vairs nedomā.

■ Dokumentu vai vecu žurnālu pārkrāmēšana no vienas galda malas uz otru tikai kavē darbu un apgrūtina smadzenes. Tāpēc netīro kafijas tasīti neliec no rakstāmgalda uz virtuves galdu, bet gan uzreiz izlietnē. Notrūkušo pogu piešuj uzreiz, nevis nomet uz naktsgaldiņa. Ja katrā darbībā investēsi laiku – minūtes, vēlāk nebūs jātērē stundas.

