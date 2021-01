Kā visefektīvāk mājās savākt dzīvnieku spalvas?

Ja mājās ir mājdzīvnieks, divreiz nedēļā grīda ir jāuzņem ar mitru lupatu. Mazgājot grīdu, noteikti ielūkojies visos grūti aizsniedzamos kaktos un stūros, arī aiz skapja un zem dīvāna.

Paklāju vislabāk iztīrīt ar putekļsūcēju. Lai ierīcei atvieglotu darbu, vispirms pārslauki paklāju ar mitru lupatu, novācot lielāko daļu spalvu. Ja tas neizdodas, izmēģini šādu recepti: glāzē ūdens iejauc 1 ēdk. veļas mīkstinātāja, lej to pulverizatorā, izsmidzini uz paklāja un pēc 40 minūtēm tīri ar putekļsūcēju. Palīdzēs arī dzeramā soda: izbārsti to vienmērīgi pa paklāju, ļauj, lai pastāv dažas minūtes, pēc tam sūknē kā parasti. Soda palīdzēs paklājam tik vaļā arī no suņa smakas.

Mīkstās mēbeles tīrīt var ar visvienkāršākajiem gumijas cimdiem: saslapini tos ar ūdeni un viegli pārbrauc pāri mēbelēm – suņa spalvas pie tiem pielips. Tāpat vari darīt ar mitru lupatiņu. Vari izlīdzēties ar parasto līmlenti, ko izmanto līdzīgi kā rullīti ar lipīgo virsmu. Atsevišķiem mīksto mēbeļu audumiem var palīdzēt logu tīrītājs. To stingri velc pār audumu, atbrīvojot mēbeli no mājas mīluļu spalvām. Ja suns ir iemīļojis kādu dīvāna vai klubkrēsla stūrīti, paklāj tur sedziņu, to būs daudz vieglāk iztīrīt nekā dīvānu.

Ņem vērā! Ja suņa kažoka spalvas krīt ārā pastarpināti, tā var arī būt zīme, ka mīlulis ar uzturu nesaņem svarīgas minerālvielas un vitamīnus. Tāpat kažoka biezumu ietekmē stress; suns var mest spalvu, ja ir nācies pavākties, ģimenē piedzimis bērniņš vai saimnieks ilgāku laiku nav mājās.