Nedrīkst novietot uz galda un pieslēgt pagarinātājam: padomi drošai sildītāju lietošanai

Lai arī pēdējos gados Latvijas ziema nav pārsteigusi ar lieliem mīnusiem un salu, atbilstoši meteorologu prognozēm šajā nedēļas nogalē gaidāms stiprākais sals kopš 2019. gada pirmā ceturkšņa vai pat garākā laika posmā. Prognozēts, ka gaisa temperatūra vietām, galvenokārt valsts austrumu un arī centrālajos rajonos, varētu pazemināties līdz – 20° C, atsevišķos rajonos līdz pat – 24° C. Aukstajā laikā sasildīties palīdzēs elektriskie sildītāji – lai to lietošana nesagādātu nepatīkamus pārsteigumus, AS "Sadales tīkls" aicina pievērst uzmanību to elektrodrošai izmantošanai.