Kā pierunāt Ziemassvētku kaktusu krāšņi ziedēt?

Ziemassvētku kaktusa krāšņākā rota ir ziedi, tāpēc redzēt to bagātīgu ziedēšanu ir katra saimnieka sapnis. Bet nav nemaz tik viegli pierunāt augu krāšņi ziedēt, jo tas ir nedaudz untumains. Un ar skaistiem ziediem apbalvo tikai tos, kas par to rūpējas no visas sirds.

Kā rūpēties?

■ Vasarā. Ziemassvētku kaktusam ļoti patiks dzīvoties pa āru. Novieto to gaišā vietā, bet ne tiešos saules staros. Regulāri laisti, mēslo un ļauj tam atpūsties. Pieskati, lai podiņā neielien kāds gliemezis, kas labprāt mielojas ar mīkstajām lapiņām.

■ Rudenī. Tiklīdz laiks kļūst vēss un naktīs temperatūra tuvojas +8 grādiem, nes augu iekštelpās. Novieto gaišā vietā, piemērota ir palodze, kas nav dienas vidus saules apspīdēta, jo lapas var apdegt saules staros, bet gaisma ir nepieciešama pumpuru veidošanai. Laisti pavisam nedaudz, vismaz mēnesi ļauj gatavoties ziedēšanai, tad atsāc biežāk laistīt un reizi nedēļā mēslo.

■ Ziemā. Tiklīdz aizmetas pirmie pumpuri, sargā kaktusu no auksta vēja, nepārvieto uz citu vietu, negrozi podu. Raugies, lai nebūtu krasu temperatūras svārstību, nepārlaisti un neiekaltē, nemaini mēslojumu (izvairies no slāpekļa). Ja kaut ko izdarīsi nepareizi, augam var nobirt ziedi.

Tuvojoties Ziemassvētkiem, kaktusu vari paslēpt aiz aizkariem ikreiz, kad ieslēdz telpā apgaismojumu, jo, tieši samazinoties dienasgaismas garumam, tas saprot, ka tūlīt būs jāzied.

■ Pavasarī. Šlumbergera gadu no gada kļūst arvien kuplāka un vecie zari mēdz pārkokoties. Vari tos nogriezt – tā gan atjaunosi augu, gan veicināsi ziedēšanu, jo nebūs jātērē spēki lapotnei. Pēc noziedēšanas augam jāatgūst spēki, tāpēc noliec to vēsā telpā, kur temperatūra ir ap +14 grādiem, un laisti tikai tad, kad augsne izžuvusi. Lai kaktuss tur pavada kādu mēnesi. Ja nepieciešams, augu droši pārstādi, bet dari to ļoti uzmanīgi, lai netraumētu sakņu kamolu. Izmanto vieglu, porainu augsni, kam piejaukts satrūdējušu lapu komposts, pievienotas māla bumbiņas vai sīki akmentiņi labākai drenāžai.

Laistīšana visu gadu

Ziemassvētku kaktuss ir regulāri jānodrošina ar ūdeni, bet neļauj tam stāvēt ūdenī ilgstoši. Vislabāk to uz pāris stundām ievietot traukā ar mīkstu ūdeni istabas temperatūrā. Ja laisti uz augsnes, pārbaudi, vai liekais ūdens pēc kāda laika nav satecējis traukā zem poda. Visvairāk ūdens tam ir nepieciešams ziedēšanas laikā, bet vismazāk – pēc ziedēšanas.

Pievērs uzmanību – ja Ziemassvētku kaktuss izskatās novītis, tas, iespējams, ir pārlaistīts.

Neparastas Ziemassvētku kaktusa šķirnes

● ‘Beervelde’. Frenka Suplija radīta šķirne, ko viņš nosaucis par godu Bērveldei (pilsēta Beļģijā). Zied ar izteikti violetiem ziediem.

● ‘Big Fire’. Izceļas ar ļoti lieliem, sarkaniem ziediem, kam balti kauslapu vidiņi.

● ‘Christie Goodfellow’. Šarmē ar elegantiem, smalkiem, baltiem ziediem ar nelielu violetā nokrāsu. Šlumbergeras dabīgos apstākļos apputeksnē kolibri putniņi, un ‘Christie ‘Goodfellow’ ziedi tos atgādina.

● ‘Super Dooper’. Lieli maigi rozā ziedi, kam ir izteikti daudz smalku putekšņlapu.

● ‘Christmas Flame’. Šai šķirnei ir nepieciešams siltums, pat miera periodā tai vajag +15–17 grādu temperatūru. Zied koši dzelteniem, izteiksmīgiem ziediem.

