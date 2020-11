Latvieša rudens ēdiens - skābmaize jeb dabīga ierauga maize

Skābmaize jeb maize, kas pagatavota, izmantojot dabīgo ieraugu, patlaban piedzīvo jaunu popularitātes uzplaukumu. Tā meklējama ne vien Rīgas modernākajās kafejnīcās un beķerejās, bet tagad arī lielveikalu plauktos mūsu maltītēm ikdienā.

Dabīgā ierauga maize - nozīmīgu minerālvielu un vitamīnu avots

Šobrīd, kad apkārt plosās vīrusi, ir nepieciešams rūpīgāk piedomāt pie ikdienas uztura - ēst pēc iespējas biežāk tādus pārtikas produktus, kas satur organismam nepieciešamos vitamīnus un minerālvielas. Vitamīni ne tikai nodrošina organisma augšanu un attīstību, bet arī spēcina imūnsistēmu. Savukārt minerālvielas ir sava veida “būvelementi”, kas ir būtisks atbalsts visiem dzīvības procesiem organismā.

“Ikviena dabīgā ierauga maize ir arī vērtīgs šķiedrvielu avots, kas papildus veicina normālu zarnu trakta darbību. Pateicoties maizes sastāvā esošajiem veselīgajiem ogļhidrātiem, kas organismā sadalās lēni un izdala daudz enerģijas, šī maize garantē ilgstošu sāta sajūtu un būs labi piemērota gan kā sātīgu brokastu sastāvdaļa, gan nodrošinās enerģiju un spēku, baudot to pusdienās,” stāsta "Fazer" mārketinga vadītāja Zane Bērziņa.

Maize, kas cepta izmantojot dabīgo ieraugu, satur vitamīnus B1, B2, E un PP, visas neaizstājamās aminoskābes, kā arī minerālvielas - nātriju, kāliju, fosforu, dzelzi, kalciju un magniju. Piemēram, kālijs un nātrijs ir nepieciešams ūdens līdzsvara uzturēšanai organismā, kā arī nervu un muskuļu darbībai. Savukārt maizē esošie vitamīni organismā uzsūcas daudz labāk nekā mākslīgi radītie vitamīni. Tāpat dabīgā ierauga maize palīdz līdzsvarot organisma mikrofloru un ir vieglāk sagremojama, bet ilgais fermentācijas process uzlabo miltos esošo barības vielu pieejamību.

Fermentācijas maģija

“Dabīgajam ieraugam izmanto tos pašus miltus, ko jebkuras citas maizes tapšanā, taču tieši fermentācijas process būtiski uzlabo maizes uzturvērtību. Pētījumi pierāda, ka pienskābās baktērijas fermentācijas procesā izdala antioksidantus un palielina folijskābes līmeni maizē. Folijskābe ir B grupas vitamīnu paveids un organismam šis vitamīns ir īpaši nepieciešams, lai nodrošinātu tādus svarīgus procesus kā imūnsistēmas stiprināšanu un sarkano asinsķermenīšu veidošanos,” skaidro uztura speciāliste Jevgēnija Jansone.

Dabīgais ieraugs veidojas tad, kad fermentācijas procesā sākas dabiskās graudu un gaisa mikrofloras simbioze. Gan miltos, gan gaisā ir savvaļas rauga šūnas un dažādas baktērijas, kas fermentācijas laikā sāk augt un attīstīties. Ierauga audzēšanas process ir laikietilpīgs un prasa lielu pacietību. Ieraugu rūpīgi kopj vismaz 7-10 dienas, piebarojot ar miltiem un ūdeni, līdz tas atdzīvojas un sāk veidot burbulīšus.

Rūgšanas laikā veidojas sarežģīta aromātu kombinācija ar skābenām augļu garšas niansēm, ko vēlāk var sagaršot arī maizē. Tādēļ dabīgā ierauga maize ne tikai papildina jebkuru sviestmaizi, bet arī garšo lieliski, ēdot to tāpat vien. Lai gan daži no vitamīniem un minerālvielām ir sastopami arī maizēs, kas nav ceptas no dabīgā ierauga, tomēr vērtīgākās īpašības rodas pateicoties dabīgajam ieraugam. Ieraugs ir gluži kā maizes dvēsele un pamatu pamats, tā audzēšana ir laikietilpīga un prasa lielu pacietību.

Saistītās ziņas 100 lietas Latvijas simtgadei. 1946. gads: MAIZE Arvien vairāk cilvēku pamana, ka vietējā rupjmaize vairs negaršo kā senāk. Skaidrojam, kāpēc tā Sliktā baltmaize - kāpēc to tiešām nevajag ēst