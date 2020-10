5 padomi, kā veidot lielisku interjeru

1. Nebaidies no minimālisma! Izvairies no vēlmes sadalīt istabas ar starpsienām un izveidot mājoklī kaktus, kuros salikt daudz grāmatu, radinieku dāvanu, nekad neizmantojamas saimniecības lietas un it kā skaistas vāzes un dekorus. Galvenā mūsdienu mājokļu problēma ir telpas un svaiga gaisa trūkums. Ērtāka telpa ir tad, ja tajā ir pietiekami daudz plašuma un gaismas.

2. Arī īslaicīgi risinājumi der! Māja kopā ar tās saimnieku dzīvo un mainās katru dienu, tāpēc tai ir jābūt piemērotai iemītnieku sadzīvei un garastāvoklim. Nebaidies salikt daļu no lietām kastēs, aizklāt durvju aili ar aizkaru un nevis mainīt tapetes, bet atrast maināmus dekoratīvus sienu elementus. Ne jau katram risinājumam ir jābūt ilglaicīgam, liktenīgam un grūti realizējamam, dod priekšroku vienkāršībai un mobilitātei.

Foto: Shutterstock

3. Neslēpies aiz bieziem aizkariem! Skats pa logu piešķir telpai plašumu, padara to gaišāku un vizuāli lielāku. Neslēpies no ārpasaules aiz bieziem aizkariem! Labāk noformē logu ar telpaugiem vai dekoratīvu gaismekli. Ņem piemēru no skandināviem, kuri maksimāli izmanto atvērto logu principu, neslēpjot dzīvi aiz aizkariem.

4. Izvēlies gaišo! Mūsu platuma grādos ātri satumst, tāpēc savā mājoklī izmanto gaišos toņus un krāsas – balto, krēmīgo, bēšo, sudrabaino, pūdera rozā. Tie optiski palielina telpu un kalpo par lielisku fonu visdažādākajām idejām.

5. Apzaļumo! Telpaugi un puķes piešķir noskaņu un dzīvīgumu, attīra gaisu, ir lielisks akcents interjerā un optiski paplašina telpu. Nav jau jāpārbāž telpa ar palmām un gumijkokiem, taču daži lieliski papildinās interjeru.

