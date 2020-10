Noskaidrots 2020. gada labākais pavārs un pavārzellis Latvijā

Savukārt, par labāko pavāra palīgu jeb pavārzelli tika atzīts Deniss Korotkovs (restorāns "Ogle"), balvā iegūstot "Reaton koka pavārnīcu".

Šogad konkursā piedalījās seši pavāri – Heinrihs Erhards no "Grand Hotel Kempinski Riga", Ozoda Abdullaeva no restorāna "Laivu centrs", Artūrs Marčenoks no restorāna "Ogle", Jānis Osis no "Hotel Hestia", Nauris Salenieks no restorāna "Kaļķu vārti" un Kirils Komarovs no restorāna "Laivas".

Pavārus vērtēja starptautiskā žūrija, kurā bija nozares eksperti no Latvijas – "Reaton Zelta pavārnīca" ieguvēji Raimonds Zommers un Ina Poliščenko, Somijas/Zviedrijas – Jari Karlsons, Lietuvas – Jaroslavs Orsevskis un Igaunijas – Rudolfs Vīsnapū.

Konkursā tika pieteikti arī 6 pavāru palīgi – pavārzeļļi – Nikita Lebedevs no restorāna "Lielupes Laivas", Andrejs Šuļģintovskis no restorāna "Kaļķu vārti", Kirils Dubrovskis, Mareks Vasiļevskis, Deniss Korotkovs no restorāna "Ogle" un Ozgurs Gurkans no "Grand Hotel Kempinski Riga". Labākais pavārzellis balvā saņēma "Reaton koka pavārnīcu", kā karjeras sākuma simbolu un naudas balvu 200 eiro apmērā.

Kritēriji, pēc kuriem notika vērtēšana pavāru konkursam ir: sagatavošanās darbam, darba forma, virtuves un inventāra sagatavošana, produktu pareiza sagatavošana, tehniskā meistarība un darba organizēšana, darba tehnika, darba vietas organizēšana, higiēna, produktu racionāla izmantošana jaunrade un mūsdienīgums, ēdiena pasniegšanas laiks un tehnika, ēdiena noformējums, kompozicionālā krāsu un formu vienotība, proporcijas, svars, ēdiena garšas, smaržas un produktu saderība un smaržas, garšas un konsistences atbilstība, kā arī ēdiena uzturvērtība.

Labākais pavārzellis tika noteikts pēc atsevišķiem žūrijas kritērijiem: darba tehnika, komandas darbs, higiēna un darba drošība, ieinteresētība darba uzdevumos un inovācijas.



Iepriekšējo gadu uzvarētāji:

2006., 2007. Raimonds Zommers

2008. Vasīlijs Stvelkos

2009. Terēze Kondrate

2010. Viesturs Lasmanis

2011. Jānis Rozenbergs

2012. Kārlis Visockis

2013. Romans Ugļacina

2014. Kristīne Strode

2015. Ina Pliščenko

2016. Kristīne Strode

2017., 2018. Dinārs Zvidriņš

2019. Pāvels Skopa