Kāpēc ieteicams ēst vietējo, ne svešzemju pārtiku?

Daudzi vides eksperti ir nobažījušies par mūsu planētas nākotni. Klimatu ekspertu prognozes nav iepriecinošas un viens no efektīviem veidiem, kā samazināt "siltumnīcas efektu” ir apdomāt savas uztura izvēles. Viens no ieteikumiem ir ēst vietējo pārtiku. Daži aktīvisti ASV pat nodibinājuši kustību, kur pārtikā izmanto tikai to, kas audzis vai ražots 50 km rādiusā ap viņu dzīvesvietu.

Atbalsti vietējos uzņēmējus . Pērkot Latvijā audzētus ābolus, burkānus, sīpolus vai dilles, tu atbalsti vietējos zemniekus. Šādi tu palīdzi vietējo uzņēmēju biznesam un nodrošini darba vietas laukos.



. Pērkot Latvijā audzētus ābolus, burkānus, sīpolus vai dilles, tu atbalsti vietējos zemniekus. Šādi tu palīdzi vietējo uzņēmēju biznesam un nodrošini darba vietas laukos. Stimulē valsts ekonomiku . Katrs iztērētais eiro cents, pērkot Latvijā ražotu vai audzētu pārtiku, paliek Latvijā. Tie ir garšīgāki. Vietējais ābols vai ziedkāposts automašīnas kravas kastē pavada daudz mazāku laiku nekā tie, kas šurp atceļo no Polijas, Vācijas, nemaz nerunājot par aizokeāna valstīm. Īsais laiks transportējot nodrošina labāku garšu, smaržu. Tie ir svaigāki, veselīgāki, jo ceļā pie tevis nepaspēj pazaudēt vērtīgās uzturvielas. Kā garšo, smaržo omītes siltumnīcā izaudzis un kā no Nīderlandes atvests tomāts? Ir taču jūtama būtiska atšķirība.



. Katrs iztērētais eiro cents, pērkot Latvijā ražotu vai audzētu pārtiku, paliek Latvijā. Tie ir garšīgāki. Vietējais ābols vai ziedkāposts automašīnas kravas kastē pavada daudz mazāku laiku nekā tie, kas šurp atceļo no Polijas, Vācijas, nemaz nerunājot par aizokeāna valstīm. Īsais laiks transportējot nodrošina labāku garšu, smaržu. Tie ir svaigāki, veselīgāki, jo ceļā pie tevis nepaspēj pazaudēt vērtīgās uzturvielas. Kā garšo, smaržo omītes siltumnīcā izaudzis un kā no Nīderlandes atvests tomāts? Ir taču jūtama būtiska atšķirība. Mazāk pārtikas atkritumu. Vedot pārtiku, neizbēgami jārēķinās, ka pa ceļam kāds auglis, dārzenis sabojāsies. Pērkot vietējo pārtiku, mazāk pārtikas tiek zaudēta transportējot un uzglabājot.

Labāk videi . Pērkot lokālo pārtiku, tiek mazāk lietota degviela, kas nepieciešama transportam. Ir atšķirība vai kartupelis pie tevis ir ceļojis no Ēģiptes vai Vidzemes. Jo mazāk patērēta degviela, jo mazāk rodas siltumnīcefekta gāzu.



. Pērkot lokālo pārtiku, tiek mazāk lietota degviela, kas nepieciešama transportam. Ir atšķirība vai kartupelis pie tevis ir ceļojis no Ēģiptes vai Vidzemes. Jo mazāk patērēta degviela, jo mazāk rodas siltumnīcefekta gāzu. Labāk augsnei . Ja to vērtē no augsnes viedokļa, tad ir daudz labāk, ja par to rūpējas lauksaimnieks, kas mazās platībās audzē dažādas kultūras, nekā, ja pār visu lauku plestos kāda monokultūra, piemēram, rapsis. Dažādie kultūraugi arī patīk kukaiņiem, īpaši bitēm.



. Ja to vērtē no augsnes viedokļa, tad ir daudz labāk, ja par to rūpējas lauksaimnieks, kas mazās platībās audzē dažādas kultūras, nekā, ja pār visu lauku plestos kāda monokultūra, piemēram, rapsis. Dažādie kultūraugi arī patīk kukaiņiem, īpaši bitēm. Jaunas garšas. Ja izvēlies ēst vietējo pārtiku, tad neaprobežojies pie tomātiem un kartupeļiem. Ej uz zemnieku tirdziņiem, gadatirgiem un iegādājies tepat audzētos kāļus, rāceņus, kolrābjus, plūmes, pīlādžus, sēnes, marinējumus, žāvētās zāļu tējas un daudzus citus labumus.

Saistītās ziņas Diētas ārste atklāj, kāda saistība šašlika ēšanai un onkoloģiskām slimībām Vizāžiste Ilze Līkuma: “Vislabākā diēta ir veselīga domāšana!” Ēd bez apstājas un tievē - kas ir populārā 100 kaloriju diēta