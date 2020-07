"Ēdienam jābūt tādam, kas ir labs ne tikai cilvēkiem, bet arī planētai." Mārtiņš Rītiņš un Zane Grēviņa atzinīgi izsakās par jaunu, inovatīvu produktu - augu bumbiņām

Garšos arī gaļas cienītājiem

Jaunās augu bumbiņas ir laba ziņa ne tikai vegāniem, veģetāriešiem un fleksitāriešiem, bet arī pārliecinātiem gaļas cienītājiem. Salīdzinot ar veģetārajām bumbiņām, kuras daudzi jau ir iemīļojuši, augu bumbiņas daudz vairāk līdzinās klasiskajām gaļas bumbiņām.

“Lielas pārmaiņas var sākties ar mazumiņu. Ēdienam jābūt tādam, kas ir labs ne tikai cilvēkiem, bet arī planētai. Ilgtspējīgākas nākotnes vārdā ir radītas augu bumbiņas, kuru tekstūra un garša ļoti atgādina gaļas bumbiņas. Tās ir līdzīgas arī uzturvērtības ziņā, lai gan augu bumbiņu ražošanas process ir pat 25 reizes saudzīgāks pret dabu,” atklāj Laura Jordāne, veikala Ēdināšanas nodaļas vadītāja.

Laura zina stāstīt, ka pasaules iedzīvotāji arvien vairāk aizdomājas par to, kā viņu ēšanas paradumi ietekmē planētu. Mājlopu audzēšana ir viens no lielākajiem piesārņojuma avotiem, kas veido gandrīz 15 % siltumnīcefekta gāzu emisijas pasaulē. Pētījumi liecina, ka, atsakoties no gaļas un piena produktiem, ogļskābās gāzes emisijas varētu samazināt pat par 73 %. No augu valsts izcelsmes sastāvdaļām gatavoti pārtikas produkti rada mazāk piesārņojuma.

Augu bumbiņas. (Foto: Publicitātes foto)

“Augu bumbiņas gatavo no zirņu proteīna, auzām, kartupeļiem, sīpoliem un āboliem, un gaļas bumbiņām līdzīga garša un tekstūra iegūta, izmantojot speciālu ražošanas metodi. Jaunās bumbiņas ir lieliska alternatīva gaļas cienītājiem, kas vēlas uzturā lietot mazāk gaļas vai kas no tās jau ir atteikušies, taču ilgojas pēc gaļai līdzīgas garšas,” stāsta L. Jordāne.

Arī plaši pazīstamais pavārs Mārtiņš Rītiņš un populārās pavārgrāmatas “Našķoties” autore Zane Grēviņa ir ilgtspējīga dzīvesveida piekritēji. Viņi iedrošina atklāt šo tradicionālo zviedru ēdienu, kas atdzimis jaunā izpildījumā, un dalās ar dažām oriģinālām receptēm.

Mārtiņš Rītiņš iesaka

Pazīstamais pavārs Mārtiņš Rītiņš uzskata, ka dzīvesveids, kas samazina piesārņojumu, drīzāk ir akūts temats, nevis modes lieta. Viņš ir veselīga un dabai draudzīga uztura un dzīvesveida piekritējs, kas savā dārzā audzē pārtikas produktus, kopj vistas, kas katru dienu dēj svaigas olas, un ēdienos lieto sezonālos pārtikas produktus.

“Esmu veģetārietis un esmu ļoti gandarīts par šo jauno produktu, kas ir kolosāla alternatīva tradicionālajām gaļas bumbiņām. Es tās jau pagaršoju un varu apliecināt, ka tās ir kvalitatīvas un garšīgas. Tas ir tīrs un dabisks produkts, turklāt to var viegli un ātri pagatavot,” stāsta Mārtiņš Rītiņš. Viņš iesaka augu bumbiņas pasniegt ar vārītiem jaunajiem kartupeļiem, dillēm, ķiplokiem, dzērvenēm un lapu kāpostu.

Zane Grēviņa iedrošina eksperimentēt ar receptēm

Zane Grēviņa uzskata, ka ilgtspēja ir atbildīga attieksme pret dabu, sevi un it visu, kas ir tev apkārt, jo mūsu rīcība šodien ietekmē to, kā dzīvosim nākotnē. “Es ilgtspējas principus ievēroju ne tikai, gatavojot ēdienu, bet arvien vairāk arī sadzīvē. Mēs lietojam auduma maisiņus un esam tos sagādājuši visiem mūsu ģimenes locekļiem, mājās audzējam paši savus zaļumus, izmantojam dabai nekaitīgus tīrīšanas līdzekļus, un es gan vasarā, gan ziemā ikdienā pārvietojos ar divriteni. Manuprāt, nav jācenšas to visu darīt nevainojami - arī mazumiņš var būt liels ieguvums planētai.”

Viegls solis ilgtspējīgāka dzīvesveida virzienā ir ēst mazāk gaļas, un augu bumbiņas ir laba alternatīva. Nogaršojot augu bumbiņas, Zane bija pārsteigta par gaļas bumbiņām līdzīgo garšu un tekstūru: “Es tiešām uzskatu, ka augu bumbiņas ir piemērotas plašai auditorijai – gan tiem, kas jau ir izmēģinājuši dažādus gaļas aizstājējus, gan tiem, kuru maltīte nav iedomājama bez gaļas.”

Zane Grēviņa. (Foto: Publicitātes foto)

Iemīļotās pavārgrāmatas autore iesaka augu bumbiņas izmantot, piemēram, makaronu sacepumā ar tomātu mērci, sieru un pesto. Viņa arī piebilst, ka augu bumbiņas ir laba piedeva salātiem, tās var likt sviestmaizēs vai pasniegt kā uzkodu; tās pat var pagatavot uz grila un notiesāt dārza ballītē.

Dabai draudzīgāka izvēle par tādu pašu cenu

“Ikviena cilvēku izvēle ietekmē planētu, tāpēc, kaut dažreiz ierastā ēdiena vietā dodot priekšroku no augu valsts izcelsmes sastāvdaļām gatavotiem ēdieniem, jau darām labu planētai. IKEA katru gadu visā pasaulē pārdod apmēram miljardu gaļas bumbiņu. Padomājiet, kāda būtu ietekme, ja vismaz daļu no tām aizstātu ar augu bumbiņām! Mēs vēlamies pircējiem dot izvēles iespējas un apzināmies, ka dabai draudzīgākai ēdiena alternatīvai ir jābūt vienlīdz pieejamai un kārdinošai kā ierastajam ēdienam, jo tikai tā cilvēki būs ar mieru izvēlēties dabai draudzīgākus pārtikas produktus,” uzskata veikala pārstāve.