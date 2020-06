Pixabay.com

Stiprini imunitāti! Ko iesaka naturopāti?

Noderīgi ikdienā "100 Labi Padomi"

Minam dažus augu izcelsmes līdzekļus, kuri atzīti par efektīviem palīgiem imunitātes stiprināšanai. Kaut arī vairums no tiem nopērkami aptiekās, mēs tos saucam par pārtikas piedevām – ar tiem nav aizstājami ne ārsta nozīmēti medikamenti, ne ikdienas maltītes. Un tieši tāpēc, pirms izvēlies kādu no tiem lietot, vispirms izpēti visu pieejamo informāciju, kā arī to, kas ir ražojis šos preparātus!