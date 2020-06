5 padomi vecākiem kā iemācīt bērnam dzert ūdeni ikdienā

Ūdens nodrošina visu orgānu darbību, regulē ķermeņa temperatūru un izvada nevajadzīgās vielas, kā arī ietekmē emocionālo labsajūtu, tāpēc ir svarīgi izveidot veselīgus ūdens dzeršanas paradumus un pie tiem turēties. Pēc Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) vadlīnijām bērniem 6–12 mēnešu vecumā vajadzīgs līdz 1000 ml šķidruma dienā, bet, sasniedzot 10 gadu vecumu, jau ap 2000–2500 ml dienā; zēniem – nedaudz vairāk nekā meitenēm. Šķidrums ir arī sulas, kompoti, tēja, piens un zupas, taču tie satur kalorijas un ir uzskatāmi drīzāk par ēdienu, tāpēc vislabāk izvēlēties tīru ūdeni.

Jo mazākas izvēles iespējas, jo ātrāk bērns pieradīs dzert ūdeni. Jebkurš ieradums ir jāveido. Nedodiet bērniem saldinātus dzērienus, limonādi vai sulas, tā vietā piedāvājiet ūdeni. Ja arī sākumā bērns atteiksies dzert ūdeni, ierobežotās izvēles iespējas ātri vien liks pārdomāt. Ja bērns tomēr ļoti grib sulu vai limonādi, uztveriet to kā našķi un ļaujiet nobaudīt tikai pēc tam, kad izdzerta glāze ūdens. Tādējādi pastāv lielāka iespēja, ka bērns vairs nejutīs slāpes un cukuroto dzērienu nemaz nevēlēsies.

No īpašās krūzītes ūdens ir garšīgāks! Lai bērns labprātāk dzertu ūdeni, iegādājieties īpašo krūzīti vai glāzi, kuru lieto tikai mazais pats. Izvēlieties to kopā un iegādājieties visskaistāko, apgleznotu ar iecienītāko dzīvnieku vai iemīļotākajiem animācijas filmu varoņiem. Šāds īpašs trauks mudinās bērnu to biežāk paņemt rokās un padzerties. Lai ūdens dzeršana būtu tikpat jautra kā ballītē, izrotājiet glāzi vai krūzīti ar saulessardziņu vai piedāvājiet mazajam daudzkārt lietojamos salmiņus, tikai atcerieties tos rūpīgi kopt!

Rādiet piemēru. Nekas nav tik iedarbīgs kā vecāku labais piemērs. Dzeriet ūdeni paši, un arī mazais to iemācīsies. Dzeršana no pudeles ir lielisks un ērts veids, kā palielināt uzņemtā ūdens daudzumu organismā. Pudeli ir vienkārši paņemt līdzi, turklāt caurspīdīgās pudeles ļauj sekot līdzi ūdens dzeršanas progresam. Nēsājiet līdzi somā pudeli ūdens un iegādājieties arī bērnam pašam savu ceļojuma pudeli. Ja pērkat ūdeni plastmasas pudelē, izvēlieties mazo, bērniem paredzēto tilpumu, ko ir vieglāk noturēt rokā.

Apburtais ūdens – košs, krāsains un garšīgs! Salīdzinot ar sulām un limonādēm, vienkāršs ūdens bērnam var šķist bezgaršīgs un garlaicīgs. Taču arī ūdens dzeršana var būt koša un pārsteigumiem pilna. Pievienojiet ūdenim gurķi, citronu, laimu, zemenes, greipfrūtu, svaigas vai kubiņos sasaldētas meža ogas, kas kūstot radīs burvīgu aromātu un iekrāsos ūdeni košās, priecīgās krāsās. Lieliska alternatīva ir veikalos nopērkamais ūdens ar dažādām dabiskām garšām bez papildus pievienotā cukura vai citiem saldinātājiem.

Par mērķa sasniegšanu pienākas apbalvojums. Efektīvs veids, kā sasniegt mērķi, ir padarīt uzdevumu par spēli. Arī ūdens dzeršana nav izņēmums. Ikreiz, kad mazais izdzēris noteiktu daudzumu ūdens, apbalvo viņu ar ko patīkamu, piemēram, uzvarētāja uzlīmi, vai arī nodejo uzvaras deju, kas mazajam sagādās prieku un jautrus brīžus, ikreiz, kad ūdens pudele ir tukša.