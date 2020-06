Kuras vakcīnas nepieciešamas kaķim?

Kad kaķiem vai kaķēniem veic vakcināciju, to organismā sāk veidoties antivielas, kas arī rada imunitāti pret konkrēto slimību. Process ilgst 14 dienas, šajā laikā kaķis ir vārīgs, tāpēc tas būtu jāsaudzē no stresa, kontaktiem ar citiem dzīvniekiem, nedrīkst mazgāt un pārvadāt no vietas uz vietu. (Foto: Shutterstock)