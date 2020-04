Pixabay

Kā tīrīt vannasistabu, lai pasargātos no koronavīrusa. Viss ir diezgan elementāri

Vannasistaba ir viena no vietām mājās, kur mikrobu ir visvairāk un sevišķi pandēmijas laikā ir svarīgi uzturēt to tīru. Jaunākie pētījumi liecina, ka SARS-CoV-2 uz cietām virsmām var izdzīvot līdz pat trīs dienām. Tāpēc vannasistabu nepieciešams tīrīt regulāri. Kā to darīt pareizi, skaidroja "CNN".