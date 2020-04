Uztura speciāliste: jāmeklē veselīgas alternatīvas cukurotiem našķiem

“Lielākā daļa sieviešu uzskata, ka sapņu figūru iespējams iegūt tikai ar diētas palīdzību, tomēr jāatceras, ka pārsvarā visas internetā atrodamās diētas ir vienpusīgas un tajās nav sabalansēts uzturvielu, vitamīnu un minerālvielu daudzums. Svarīgāk par sezonālu diētu ievērošanu ir augstvērtīga uztura lietošana viscaur gadu – tā ir cieņa un rūpes par savu ķermeni, kas ilgtermiņā atmaksāsies,” uzsver “Rūdolfs” uztura speciāliste Baiba Grīnberga.

Eksperte norāda – vienkāršākais veids, kā ievērot veselīgu ēdienkarti, ir vispirms atteikties no rafinētiem cukuriem pārsātinātiem saldumiem un citiem “ātrajiem” ogļhidrātiem (balto miltu produktiem), aizstājot tos ar veselīgām alternatīvām, piemēram, bioloģiskiem augļu smūtijiem. Tie no sulas atšķiras tieši ar to, ka var aizstāt pat veselu maltīti, jo būtībā tie ir samalti veseli augļi, kas var tikt papildināti ar piena produktiem, garšaugiem, sēklām un citiem vērtīgiem labumiem. Augļi ir bagāti ar antioksidantiem, kas tieši pavasara sezonā ir ārkārtīgi nozīmīgi labas veselības uzturēšanā. Augļos atrodamas arī šķiedrvielas, īpaši ūdenī šķīstošās, kas stabilizē glikozes līmeni asinīs un atjauno zarnu mikrofloru, kas tiek cieši saistīta ar kopējo cilvēka psihoemocionālo labsajūtu. Tirgū pieejami arī pašmāju ražoti bioloģiski smūtiji ar lielisku sastāvu, kas der kā laba alternatīva gadījumā, ja steidzīgajā ikdienā ne vienmēr iznāk laiks mājās pagatavotam smūtijam.

Veselīga uztura nozīmi ikdienā akcentē arī Zumba fitness trenere Diāna Gžibovska: “Manas ikdienas ritms ir ļoti dinamisks, un ne vienmēr izdodas izbrīvēt brīdi siltas maltītes uzņemšanai. Tomēr es apzinos, ka manai fiziskajai un emocionālajai labsajūtai ir būtiski neizlaist ēdienreizi, tāpēc pirms kardio treniņiem lieliska ogļhidrātus saturoša alternatīva ir augļu un ogu smūtiji. Mani favorīti ir “Rūdolfs” BIO smūtiji, nodrošinot sāta sajūtu un enerģiju, kas nepieciešama aktīva treniņa vadīšanai.”

Iegādājoties jau gatavus smūtijus, “Rūdolfs” uztura speciāliste iesaka rūpīgāk aplūkot etiķeti un iegaumēt četrus punktus, lai pārliecinātos, ka izvēlētais smūtijs ir patiešām augstvērtīgs:

1. BIO izejvielu izcelsme

Augļi, kas nākuši no bioloģiskajām saimniecībām, aug auglīgā un veselīgā augsnē, kurā ir labs un līdzsvarots minerālvielu sastāvs, tie satur vairāk sausnas un nav ūdeņaini. Bioloģiski audzēti augļi satur vairāk mikroelementu un vitamīnu, un tie aug nesteidzīgi, tāpēc to garša ir svaiga un pilnīga. Lai pārliecinātoies par bio produkta izcelsmi, jāpārbauda produkta marķējums – uz tā jābūt norādītai informācijai par izejvielu bioloģisku izcelsmi, ko apliecina Eiropas savienības zaļais ekomarķējums.

2. Bez mākslīgajiem konservantiem

Ilgākai produktu uzglabāšanai tiek pievienotas e-vielas, kurām piemīt konservantu īpašības, taču jāatceras, ka pārmērīga šo e-vielu lietošana kaitē veselībai. Daudz vērtīgāk un drošāk uzturā ir lietot termiski apstrādātus (sterilizētus) produktus, kuri ilgstoši būs svaigi un gardi. Mūsdienu sterilizācijas metodes ir nesalīdzināmi saudzīgākas pret produktu, nekā tas bija agrāk, līdz ar to varam būt droši, ka lielākā daļa augļos un ogās esošo vielu ir saglabājušās neskartas.

3. Bez aromatizētājiem

Augļi, ogas un dārzeņi ir dabīgi aromātiskām vielām bagāti produkti, tāpēc kvalitatīvus smūtijus nav jāpapildina ar aromatizētājiem. Bioloģiskajās saimniecībās augušie produkti, kā novērots, paši par sevi ir krietni vien aromātiskāki un gardāki, turklāt atsevišķus augļus var droši lietot uzturā ar visu miziņu, kura sevī nereti slēpj vēl vairāk aromātu un vērtīgo, bioloģiski aktīvo vielu.

4. Ar dabīgo augļu cukuru

Cukuri ir absolūti dabīga augļu, ogu un arī dārzeņu sastāvdaļa. Jo saulainākā vidē produkts audzis, jo saldāks tas būs. Cukurs, kas tiek uzņemts kopā ar pašu tā saimnieku – augli, ogu vai dārzeni, vielmaiņā iekļaujas pakāpeniski, jo kopā ar to tiek uzņemtas arī šķiedrvielas. Taču dabīgais cukurs nav tas pats, kas saldinātājs (e-vielu grupa). Saldinātājus mēdz papildus pievienot produktiem, lai mazinātu skābo garšu. Veselīgāk ir pieradināt savu organismu uzņemt cukuru tikai ar tiem produktiem, kuros tas ir dabīgi sastopams.

