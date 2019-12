Pēc Ministru kabineta noteikumiem ar 2020. gada 1. janvāri ikvienā privātmājā jābūt ugunsdzēsības aparātam. Taču ir svarīgi to ne tikai nopirkt, bet arī uzturēt darba kārtībā, lai nepieciešamības gadījumā tas pildītu savas funkcijas.

Pērkot ugunsdzēsības aparātu, vispirms jāpārliecinās, lai uz tā korpusa būtu CE marķējums un norāde, ka ar to var dzēst elektrības izraisītus ugunsgrēkus līdz 1000 voltiem. Katram pašam jāizvēlas, kādu ugunsdzēsības aparātu pirkt, – ūdens putu vai pulvera. Taču pērkot uzmanība jāpievērš dzēšanas klasei, kas norādīta uz ugunsdzēsības aparāta korpusa, – tai jābūt vismaz 21A113B, un nevajadzētu sevi mānīt, pērkot mazāk kvalitatīvu aparātu, kam ir sliktāka dzēšanas klase, jo ar to nevarēs izpildīt likumdošanā noteikto normu prasības. Ugunsdzēsības līdzeklis jātur vertikālā stāvoklī viegli pieejamā vietā ne augstāk kā 1,5 metrus no grīdas, lai ir pa rokai. Ja mājās ir mazi bērni, nereti viņus piesaista aparāta interesantā forma un spilgtā krāsa, taču ir jāizstāsta, ka to nedrīkst aiztikt.

Ūdens putu ugunsdzēsības aparāts

Mājsaimniecības apstākļiem atbilstīgāks ir ūdens putu aparāts, ar kuru vajadzības gadījumā varēs labi nodzēst nelielu ugunsgrēku, un tas ir draudzīgs videi. Gadījumā, ja tas tiek izpūsts un kāds mājdzīvnieks vai bērns pagaršo, nenotiks nekas slikts. Ūdens putu aparātu drīkst uzglabāt telpās, kur temperatūra nav zemāka par +5 grādiem. Ar šo aparātu var dzēst elektroiekārtu izraisītu ugunsgrēku līdz 1000 voltiem. Ja notiek ugunsnelaime un aparāts ir jālieto, tas neatstāj nosēdumus un nebojā appūstās lietas.

Pulvera ugunsdzēsības aparāts

Pulvera aparātam ir augsta dzēstspēja, kā arī to var uzglabāt un lietot pat –30 grādu temperatūrā. Ja pulvera aparātu lieto uguns dzēšanai, jārēķinās, ka pulverveida viela, ar ko ir pildīts šis aparāts, ielien vissīkākajās plaisās un, visticamāk, sabojās dzēšamo lietu un visu, kas ir tai apkārt.

Virtuves dzēšanai nav piemēroti

Ministru kabinets ir noteicis minimālās prasības, ka ugunsdzēsības aparātam ir jābūt katrā privātmājā, bet ikvienam ir jāzina, ka nedz ar ūdens putu, nedz ar pulvera aparātiem nedrīkst dzēst virtuvē degošas taukvielas. Virtuvei domātie ugunsdzēsības aparāti ir citādi konstruēti un ar zemāku spiedienu, lai degošo vielu ar lielu spiedienu neizgaiņātu pa visu māju. Virtuvei ieteicams izmantot F klases ugunsdzēsības aparātu vai ugunsdzēsības pārklāju, kuri nodrošinās drošu uguns nodzēšanu.

Tehniskā apkope

Aparāts var kalpot ļoti ilgu laiku – pat 15–20 gadus, bet regulāri reizi gadā tam ir jāveic tehniskā apkope. Lai to izdarītu, ir jādodas uz sertificētu apkopes punktu, kur veiks visus kontrolmērījumus un, ja vajadzēs, dzenošo gāzi atjaunos.

Tehniskajā apkopē no jauna iepildīs arī dzēšanas vielas vai noteiks to kvalitāti, kā ir noteicis ražotājs, jo, piemēram, pulveris mēdz sacietēt, un, ja to nesairdina, aparāts nestrādās. Tāpat notiek ar putu koncentrātiem – tie ar gadiem zaudē savas dzēšanas īpašības, un apkopes laikā tos nomaina pret jauniem. Ja ugunsdzēsības aparāts ir jauns un nav nolietots vai nav ilgi stāvējis, apkope izmaksās ap 7 eiro.

