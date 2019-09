Elīna Vāne un Imants Strads restaurē savu sapņu māju un novērtē iRobot

Šogad aprit septītais gads, kopš kolēģi un skatuves partneri Elīna Vāne un Imants Strads ir kopā. Nu abi naski iekārto savu ģimenes ligzdiņu Valmierā, kur Rīgā dzimušais Imants dzīvo jau 20 gadu.

TV seriāla Viņas melo labāk skatītāju iemīļotās varones Baibas atveidotāja Elīna Vāne atklāj, ka divstāvu dzīvojamo māju Valmierā abi ar Imantu iegādājušies pirms gada. Iepriekš pāris īrējis citu māju, taču pērnvasar pēkšņi īpašnieks paziņojis par līguma laušanu, jo izlēmis īpašumu pārdot. Abi raudzījuši pēc jauna mitekļa, un, kad Elīna turpat netālu ieraudzīja novārtā pamesto pirmās Latvijas brīvvalsts laikā celto māju, ko iespējams pirkt, viņi ar Imantu sapratuši – šī ir īstā!

Idejas vārdā iztur dzīvi ekstrēmos apstākļos

Imants un Elīna, kā zināms, ir ne tikai spožas zvaigznes Valmieras Drāmas teātrī, bet arī pieprasīti kino un seriālu aktieri. Elīna nesen ar filmas Bille radošo komandu viesojās kinofestivālā Ķīnā, savukārt Imants šovasar rosās filmēšanas laukumā Andreja Ēķa komēdijas Klases salidojums turpinājumā. Tam visam pa vidu viņi aizrautīgi piepilda savu lielo sapni – mājokļa restaurēšanu.

Mēbeles aktieru ģimene pamazām iegādājās vintage mēbeļu veikalos.

Pāris atzīst – cerējuši, ka remontdarbi ritēs raitāk, taču nu vairs par tempu nepārdzīvo, jo apzinās, ka darāmā daudz un arī līdzekļu ne vienmēr pietiek, lai kā uz burvju mājiena atdotu mājai tās kādreizējo spozmi.

Kopš šā gada janvāra, kolīdz pabeigti remontdarbi un nožuvusi grīdu laka nama augšstāvā, mākslinieku pāris beidzot mājo civilizētos apstākļos. Līdz tam vairāk nekā pusgads nodzīvots, maigi sakot, iztiekot bez komforta, starp neizpakotām mantu kastēm un ne visai omulīgajā jauniegādātās mājas pirmajā stāvā.

„Nemaz nevar izstāstīt, kā te izskatījās. Viena ēkas puse bija noplūdusi. Šajā namā iepriekš bijuši trīs dzīvokļi – katrā citādas tapetes, visas grīdas bija krāsotas, tās visas tika slīpētas. Līdz janvāra vidum dzīvojām diezgan ekstrēmos apstākļos. Bija divas istabas kaut cik paciešamā stāvoklī, lai gan logu rāmjiem bija tādas šķirbas, kurās pirkstu var iebāzt. Istabā, kurā gulējām, krāsns bija nelietojama, tāpēc kurinājām blakus istabā, lai varētu brokastot kaut nedaudz siltumā. Paveicās, ka pagājušogad bija vēlais rudens, bet, kad ziema atnāca, ui, bija auksti! Atnākot no teātra, uzreiz bija jālien zem segas,” noskurinās Imants.

Elīna un Imants atzīst, ka lielākoties iRobot gružu tvertnē ir divi komponenti – smiltis un suņa apmatojums. „Reiz robots bija „apēdis” arī telefona lādētāja vadu, bet tas bija mūsu pašu neuzmanības dēļ,” smaidot teic aktrise.

„Pagājušoziem pie manis ciemos atnāca draudzene, un es tieši taisījos mazgāt veļu. Vienā no telpām mums bija kontakts veļasmašīnai, bet nebija apgaismojuma. Iztēlojieties – pie logiem leduspuķes, es, pufaiku uzvilkusi, ar spuldzi uz pieres eju to veļasmašīnu darbināt. Man tā bija ikdiena, bet kā mana draudzene sāka smieties, ieraugot mani tādu!” atminas Elīna Vāne.

„Tās visas bija terminētas neērtības, kas jāiztur. Zinājām, ka pienāks diena, kad tās beigsies. Ja tā būtu pamata dzīvesvieta bez iespējām kaut ko uzlabot, tad gan būtu drausmīgi. Bet te jau mums pa vidu arī prieciņš regulāri tika. Piemēram, atgriežoties pēc trīs dienu prombūtnes, vienmēr patika paskatīties, kas jau ir padarīts. Un bija acīm redzami, ka darbs ir uz priekšu smuki gājis, piemēram, kad redzi – viena istaba jau izkrāsota,” pasmaida Imants Strads.

Katra istaba citā krāsā

Aktieru pāra dzīvesvietā katra istaba ir citā krāsā – dzeltena, zila, violeta, savukārt kāpņutelpa, pēc Imanta iniciatīvas, tapusi koši sarkana. Vaicāti, vai tas ir kāda profesionāļa ieteikums vai pašu ideja – savā vidē ieviest košumu un krāsas –, Elīna Vāne atklāj: „Iztiekam bez interjera dizaineriem, visu domājam paši. Koridora ideju, kur viena siena ir pelēka un pretējā siena – rozā, Imants noskatīja vietnē Pinterest. Viņš sprieda, ka pelēks vien telpu radītu padrūmu, bet tikai rozā – lellīgu. Es gan dikti bažījos par to rozā, teicu, ka nedzīvošu šajā stāvā, ja Imants tiešām to sienu nokrāsos rozā!

„Te ir diezgan augsti sliekšņi, un, mums par lielu pārsteigumu, iRobot ir pat dažkārt ticis tiem pāri. Bet, lai tam nebūtu lieki jānopūlas, cīkstoties ar slieksni, mēs tur novietojam speciālu ierīci, kas ar staru izveido virtuālo sienu. Tad robots iztiek ar istabas iztīrīšanu, atgriežas savā uzlādēšanās stacijā un gaida, kad to pārnesīsim uz nākamo telpu,” stāsta Elīna.

Reiz paņēmu Imantu līdzi, krāsas pērkot. Biju gan jau izdomājusi, kādus toņus iegādāties, bet gribēju viņa akceptu. Kad ieraudzīju, ko Imants sāk izvēlēties, es vienkārši... aizgāju pirkt spuldzītes. Sapratu – labi, man ir vienalga. Kāda vispār starpība, kādas krāsas, galvenais, lai ir prieks un laime mājās! Un tad man arvien vairāk iepatikās mūsu zilā istaba. Kad meistars sāka krāsot, es domāju – ārprāts! Bet tagad man tā ļoti patīk. Tāpat kā violetā istaba. Rietumos tas violetais iet ļoti skaisti kopā ar saulrieta krāsām. Mums patīk tādi spilgti toņi. Par sarkano kāpņutelpu, kas vēl top, pagaidām īsti nezinu, bet gan jau, gan jau... Imants sola, ka būs labi – trepju telpa kā buduārs!”

Rūpējas par jauno ģimenes mīluli

Kopš ievākšanās vairāk nekā 200 kvadrātmetru plašajā mājā kopā ar aktieru ģimeni tajā dzīvo arī viņu pusotru gadu vecā mīlule Kuba – rotveileru šķirnes skaistule, kas mājoklī gan nodrošina sargsuņa funkciju, gan ienes daudz mīļuma. Abi jūsmo, ka četrkājainā draudzene ir liela peldētāja – kad visi atrodas pie Gaujas, kāda ezera vai citas ūdenskrātuves, suns stundām varot dzīvoties pa ūdeni. Imants tālab Kubu pat iesaucis par bebru.

Pagalmā Elīna novietojusi ērtu zvilni atpūtas baudīšanai. „Šajā jaukajā vietiņā uz priekšdienām vēlos iekārtot savu štābiņu – ar koka grīdu, atpūtas krēslu. Priekšā sastādīšu puķītes, un vēl gribas teritoriju izkrāšņot ar visādiem savādiem kokiem,” iecerēs dalās aktrise.

Protams, neiztrūkst arī nedarbu, kā, piemēram, reiz, vēl kucēns būdama, Kuba sākusi grauzt stūri vienam no dīvāniem, citkārt neviļus nogāzusi un padarījusi galu lielajam televizoram, bet nesen nozagusi banānu, ko gardi notiesājusi, paslēpusies citā istabā, prom no saimnieku skatieniem. „Mājokli nākas pielāgot arī sunim. Viņa visur lec, tāpēc daudz kas ir pārklāts. Kad gaida mūs mājās, Kuba bieži sēž uz palodzes. Pa to laiku gan nosiekalo logu, gan rej uz draudziņiem no kaimiņmājas. Bet suns mums ir ļoti, ļoti mīļš,” sabužinot mīluli, sirsnīgi teic Elīna, kura ilgu laiku samierinājās ar regulāru grīdas slaucīšanu, lai diskomfortu neradītu uz koka grīdas sabirušais suņa apmatojums.

„Bet tagad šajā ziņā mūsu ģimenē ir pārmaiņas!” priecīgi teic Elīna Vāne, atklājot, ka kopš šīs vasaras viņu mājoklī rūpes par grīdas ikdienas uzkopšanu uzticētas robotizētajam putekļsūcējam iRobot Roomba 966.

Suņa spalvas vairs nav problēma

„Bijām dzirdējuši daudz neticami labu atsauksmju par iRobot, un, godīgi sakot, kamēr paši nebijām izmēģinājuši, kā šis izgudrojums strādā, līdz galam neticējām, ka robots var būt tik neaizstājams palīgs,” bilst Imants.

„Lielākais satraukums par iRobot man bija saistībā ar suni. Jo Kubai ļoti patīk visādi ritentiņi, līdz ar to ķerru vai pļaujamo mašīnu viņas klātbūtnē lietot vispār nav iespējams,” atminas Elīna, un Imants piekrītoši pamāj: „Jā, cik ratu jau esam mainījuši!” „Kuba vienkārši neļauj strādāt. Zāles pļāvējam kož! Baidījos, ka tāds pats liktenis varētu sagaidīt robotizēto putekļsūcēju. Bet nē! Viņa mierīgi sēž uz gultas, ar interesi skatās, kad apnīk, tad paguļ. Toties kādas tagad ir mūsu atjaunotās koka grīdas! iRobot tās satīra lieliski – gan no putekļiem, gan smiltīm, bet vislielākais gandarījums un prieks man ir par to, ka robots izcili tiek galā ar suņa spalvām, kas katru dienu piebirst pa visu māju,” priecājas aktrise Elīna Vāne.

Aktrise novērtē, ka laikā, kamēr grīdas mājā uzkopj robots, viņa var pagūt izdarīt daudz citu lietu. „Ja gribas atpūsties, varu palasīt grāmatu. Un cik patīkami pēc iRobot palaišanas ir staigāt pa koka grīdu basām kājām – nu vairs nekas nelīp pie pēdām,” saka Elīna, atzīstot, ka īpaši novērtē arī to, ka iRobot spēj pakļūt zem mēbelēm, tostarp gultas, un pagulte tagad ir tīra visu laiku.

Imants dzīvesbiedres teikto papildina ar novērojumiem par iRobot tehnisko pusi. „Viegli saprotamā un ērtā tīrīšana ir vēl viena no nozīmīgākajām iRobot īpašībām. Ir ne tikai vienkārši izņemams konteiners, kurā tiek iesūkti gruži, bet arī ērti iztīrāmas birstītes un ritenīši, ja tajos iepinas, piemēram, mati. Un burvīgi ir arī tas, ka pēc darba pabeigšanas robots pats atgriežas savā uzlādes stacijā, kur uzpildās ar enerģiju nākamajiem darba cēlieniem,” saka aktieris.

