Bioloģiski noārdošā plēve laukus glābj no sausuma un palielina ražību

"Mūsu plēves pamatā ir kukurūzas ciete. Tas padara to absolūti drošu augsnei un videi," uzsver Irina Mirošņika. (Foto: Publicitātes foto)

Ukrainas firmā IMMER Group radīta inovatīva, videi draudzīga mulčēšanas plēve, kas dārzeņu audzētājiem palīdzēs gan izvairīties no sausuma, gan palielināt ražu un ietaupīt līdzekļus, piemēram, mazāk laistot laukus. Kas ir šī brīnumplēve, stāsta uzņēmuma prezidente Irina Mirošņika.

Kāpēc ir tik svarīgi dārzos izmantot šādas plēves?

Mūsdienās lauksaimnieki visā pasaulē saskaras ar daudzām nopietnām problēmām. Pirmkārt, pieaug Zemes iedzīvotāju skaits, un lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība ir ierobežota. Tāpēc lauksaimniekiem jāpalielina lauksaimniecības efektivitāte un jāpalielina produktivitāte. Lai to izdarītu, nepieciešama kompetenta lauksaimniecības tehnoloģiju un inovāciju kombinācija – un IMMER Group bioloģiski noārdāmā mulčēšanas plēve pilnībā atbilst šīm prasībām.

Otrkārt, globālajai sasilšanai ir milzīga ietekme uz lauksaimniecības produktivitāti. Divus gadus pēc kārtas Latvijā tiek novērots sausums, no kura lauksaimnieki ļoti cieš. Tikai 2018. gada beigās Latvijas zemnieku zaudējumi no sausuma sasniedza 359 miljonus eiro. Bioloģiski noārdāmā plēve mulčēšanai palīdz atrisināt šo problēmu, jo tā lieliski saglabā mitrumu augsnē, tādējādi ļaujot ietaupīt uz apūdeņošanas rēķina un nezaudēt ražu.

Starp citu, mūsu piedāvājums palīdz ne tikai sausuma laikā. Latvijā un citās Baltijas valstīs pavasaris parasti ir vēls un auksts, un tāpēc plēve var būt noderīga augsnes temperatūras paaugstināšanai un uzturēšanai, radot sava veida siltumnīcas efektu.

Treškārt, bezatbildīga lauksaimniecības zemes izmantošana ir piesārņojoša un noplicinoša. Ilgu laiku pasaulē mulčēšanai plaši izmantoja polietilēna vai oksidējošās plēves. Pēc ražas novākšanas plastmasas plēve bija jānoņem un jāiznīcina, kas radīja papildu izmaksas, bet tās sadalīšanās mazos fragmentos negatīvi ietekmēja augsnes stāvokli. Pateicoties savam sastāvam, bioloģiski noārdāmā mulčēšanas plēve dažu mēnešu laikā dabisko faktoru ietekmē sadalās ūdenī, ogļskābajā gāzē un humusā – tas ir, nekaitē augsnei un ir ekonomiski izdevīga.

Papildus ieguvumiem, kas palīdz tikt galā ar globālām problēmām, bioloģiski noārdāmajai plēvei ir arī vairākas svarīgas priekšrocības. Mūsu materiāls ir paredzēts dažādu kultūru audzēšanai atklātā laukā, kā arī siltumnīcās. Plēvju izmantošana mulčēšanai noderēs kartupeļiem, pupiņām, citiem dārzeņiem, kā arī zaļumiem un ogām, ko plaši audzē Latvijā.

Kur slēpjas IMMER Group piedāvātās plēves unikalitāte?

Mūsu bioloģiski noārdāmās plēves pamatā ir kukurūzas ciete. Tas padara to absolūti drošu augsnei un videi, tās izmantošana ir ideāli piemērota bioloģiskajai lauksaimniecībai. Atšķirībā no polietilēna ar oksopiedevām, bioloģiski noārdāmu plēvi var kompostēt.

Pateicoties tās sastāvam un dabisko faktoru – augsnes, saules, gaisa, ūdens un augsnē dzīvojošo mikroorganismu – ietekmei, plēve līdz nākamajai sējas sezonai garantēti sadalās. Šādas plēves īpašības apstiprina īpašs starptautiskās organizācijas TÜV AUSTRIA Belgium sertifikāts OK BIODEGRADABLE SOIL. Nesen IMMER Group bioloģiski noārdāmā plēve ir saņēmusi arī apstiprinājumu par atbilstību Organic Standard Ukraine organiskajiem standartiem.

Kā šo plēvi var iegadāties Latvijā? Cik tā maksā?

Lai noformētu pieprasījumu, vienkārši rakstiet e-pastu uz adresi agro@immer.group, un mūsu menedžeri sniegs visu nepieciešamo informāciju.

Plēves izmaksas ir atkarīgas no tās biezuma, platuma, krāsas un pasūtījuma apjoma. Attiecīgi cena par kilogramu ir no pieciem eiro (bez PVN, nosūtīšanas izmaksas tiek aprēķinātas atsevišķi).

Cik kvalitatīva un izturīga ir jūsu piedāvātā plēve?

Materiāls ir augstas kvalitātes, bet nav izturīgs – un tā ir nozīmīgā priekšrocība. Pēc novākšanas IMMER Group plēve vienkārši sadalās, nekaitējot videi un nepieprasot tīrīšanas izmaksas. Parasti plēve sadalās sešu, deviņu mēnešu laikā pēc ieklāšanas. Atgādināšu, ka saskaņā ar Eiropas standarta EN 17033: 2018 prasībām mulčēšanas plēvi var uzskatīt par bioloģiski drošu un bioloģiski noārdāmu, ja tā ir izgatavota no bioloģiskām izejvielām un divu gadu laikā augsnē sadalās ap 90% materiāla.

Kā tā ietekmē ražību?

Pareiza šīs plēves izmantošana rada taustāmas priekšrocības lauksaimniecības produktu ražotājiem:

* pilnībā novērš plēves tīrīšanu un iznīcināšanu pēc ražas novākšanas;

* par trešdaļu mazāk jālaista dārzs, jo augsnē uzglabājas mitrums;

* ražību palielina par 17–30% (atkarībā no dažādām kultūrām);

* līdz 20% ir augstāka mēslojuma efektivitāte;

• ļauj divas trīs nedēļas agrāk uzsākt sēju vai stādīšanu, jo agrā pavasarī tā aizsargā no sala;

• veicina īpaši agru ražu (līdz 30 dienām agrāk);

• samazina herbicīdu izmantošanu, līdz pilnīgai to neizmantošanai, kas īpaši svarīgi bioloģisko produktu ražotājiem.

Un tie nav tikai teorētiski skaitļi un apgalvojumi. Visi šie dati iegūti daudzos lauka izmēģinājumos par dažādām kultūrām dažādos Ukrainas lauksaimniecības institūtos.

Kad un kā šo plēvi izmantot?

Parasti plēve tiek likta kultūru stādīšanas vai sēšanas laikā (tas ir, aprīlī–maijā). Plēves izvēle un īpašības ir atkarīgas no reģiona, augsnes, audzētajām kultūrām, tehniskajām iespējām un tā tālāk. Ir svarīgi saprast, ka IMMER Group ne tikai ražo un pārdod bioloģiski noārdāmās plēves, bet arī sniedz atbalstu pirms un pēc pārdošanas.

Mūsu lauksaimniecības komandā ir eksperti ar daudzu gadu pieredzi zinātniskajā un praktiskajā darbībā, tāpēc IMMER Group konsultēšanas atbalsts ir ne mazāk kvalitatīvs kā pati filma. Mūsu agronomi palīdzēs jums izvēlēties plēvi ar optimālām īpašībām un pēc iespējas efektīvāk to izmantot katrai kultūrai.

Visi kultūraugi un lauksaimniecības reģioni ir individuāli. Tādēļ IMMER Group piedāvā plašu bioloģiski noārdāmo plēvju klāstu – caurspīdīgas, melnas, krāsainas, dažādu biezumu. Parasti lauka, dārzeņu un ogu kultūrām mēs piedāvājam caurspīdīgu vai melnu plēvi ar biezumu no 8 līdz 20 mikroniem.

Kādas ir dārzeņaudzētāju atsauksmes?

Tikai šogad mēs aktīvi komercializējam plēves izmantošanu saimniecību laukos. Pagaidām tie ir tikai Ukrainas lauksaimnieki, taču mēs ceram, ka drīz viņu kolēģi no Latvijas arī novērtēs IMMER Group bioloģiski noārdāmās plēves priekšrocības.

Pašlaik mūsu klientu raža vēl nav novākta, tāpēc runāt par faktiskajiem darbības rādītājiem ir nedaudz pāragri. Pašlaik plēve savus uzdevumus pilda efektīvi, daudzsološākie rezultāti pašlaik redzami kukurūzas, paprikas, tomātu, salātu audzēšanā.

Konsultējot klientus, mēs apkopojam faktiskos darbības rādītājus un atbilstoši gada rezultātiem izveidosim pārskatu, lai jaunie klienti varētu izmantot mūsu pieredzi, pieņemtu apzinātus lēmumus. Priecāsimies palīdzēt Latvijas zemniekiem!